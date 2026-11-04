Sarri: “In ritiro per compattarci. Dalle crisi ne sono sempre uscito con la coerenza”

Foto Andrei Eduard Huiala

Zingonia. Terza giornata di Conference League e seconda sfida interna per l’Atalanta, che dopo la vittoria contro il Pafos e la sconfitta in trasferta sul campo dell’Ajax ospita il Kairat Almaty per accumulare punti importanti per conquistare i primi otto posti nella League Phase ed evitare gli insidiosi preliminari, ma soprattutto per uscire da una crisi di risultati con due sole vittorie ottenute nelle ultime dieci partite giocate. Alla vigilia del match, Maurizio Sarri – affiancato da Eljif Elmas – si è soffermato sul momento della squadra nerazzurra e su come uscirne.

Atalanta-Kairat, la conferenza stampa di Sarri

Il ritiro, l’ultimo nel 2017 – “L’obiettivo è quello di compattarci, avere rapporti più stretti rispetto al solito tra staff, direttore e squadra, stare insieme senza parlare di calcio costruendo un rapporto interpersonale più forte. Vogliamo dare più solidità e compattezza tra tutte le componenti. A me cambia solo il fatto che non ceno e dormo a casa… Abbiamo parlato tutti insieme, ciò che è emerso resta una cosa nostra”.

Le situazioni simili già vissute – “Non è una situazione nuova e ne sono uscito con la coerenza e a volte ci sono riuscito. Fa parte del nostro lavoro e delle difficoltà, tutte cose con cui ho fatto i conti e che ora sono più sereno nell’accettare. Cerco di tenere separato l’uomo dall’allenatore”.

Il momento difficile – “Tecnicamente parlando, cose che prima non funzionavano ora funzionano. Nel primo tempo di Parma ho visto tutte le cose che volevo vedere. Noi dobbiamo riflettere sul perché ci spegniamo a ogni evento negativo. Dobbiamo lavorare, per quanto possibile, anche sulle problematiche tattiche”.

I recuperi – “Stiamo provando a capire se possiamo coinvolgere Scamacca, l’allenamento di oggi sarà decisivo. Giocando così tanto diventa difficile, abbiamo indici di recupero più lenti e quindi vedremo domani”.

L’avversario – “Sarà una partita difficile contro una squadra che ha perso solo 2-1 con l’Inter a San Siro e 3-2 con l’Arsenal a Londra, non dobbiamo aspettarci nulla di semplice”.

Il gruppo nuovo – “Ci sono giocatori che possono incidere di più sul gruppo, con caratteristiche di personalità importanti, ma non sono abituati a farlo. Vedremo se arrivano velocemente a quel punto”.

L’inserimento dei giovani – “Vedremo chi domattina non darà segnali non ottimali e poi vedremo se inserire qualche giovane o meno”.

Le parole di Elmas

Il ritiro e il confronto coi tifosi – “Questo ritiro ci farà bene. Dispiace anche a noi come ai tifosi perché è un momento difficile, abbiamo capito cosa vogliono, noi dobbiamo fare cose in più, come loro meritano. Domani è la partita giusta per fare bene e far capire loro che cosa vogliamo”.

L’avversario – “Il Kairat è una squadra difficile da affrontare. Dobbiamo far capire loro dal primo minuto che vogliamo solo vincere”.

Le situazioni già vissute – “A Napoli dopo la vittoria dello scudetto siamo stati in difficoltà durante la gestione di mister Garcia, ma questa è una situazione diversa. Cambiare modulo, allenatore e abitudini per i giocatori non è semplice. Serve pazienza da parte di tutti, mister Sarri è un grande allenatore. Dobbiamo dare una mano anche a lui e uscire tutti insieme da questo momento”.

Il proprio contributo – “Faccio capire che sono pronto e che darò il massimo, dev’esserci questa mentalità da parte di tutti, anche se non è semplice stiamo cercando di unirci ancora di più. Io sono qui da poco tempo, ma vedo tanti leader. Kolasinac, Mario, Ederson, Hien, Sportiello, loro sono i veri leader del gruppo. E poi altri che sono qui da più tempo: io devo pensare a dare il mio contributo, parlo sempre con loro. Non si diventa in automatico”.

La partita con il Monza di domenica – “Sappiamo da dove arriviamo, ma dobbiamo pensare tutti insieme prima alla partita con il Kairat. Poi dopo ci sarà ancora il ritiro e parleremo della partita con il Monza”.

Gli approcci difficili – “Non si spiega prendere così velocemente i gol, fa male e rialzarsi non è facile. Ci serve capire le cose da fare in maniera giusta. Prendiamo tanti gol, dobbiamo essere più maturi in questi momenti”.