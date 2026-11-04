Ricerca clinica, a Bergamo il Forum regionale sul futuro delle sperimentazioni

Alberto Bombassei, presidente di From

Giovedì 5 novembre, all’Ospedale Papa Giovanni XXIII, istituzioni, ricercatori, imprese e associazioni di pazienti a confronto su competitività, intelligenza artificiale, governance dei dati e nuove prospettive della ricerca clinica. L’iniziativa è promossa da BION – Cluster Lombardo Scienze della Vita, IEO, ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, Fondazione FROM ETS, con la collaborazione di ASST Papa Giovanni XXIII

Bergamo. Quali sono le sfide che attendono la ricerca clinica italiana? Come rafforzarne la competitività internazionale, valorizzando le competenze e le infrastrutture presenti in Lombardia? Quale contributo possono offrire l’intelligenza artificiale e le nuove tecnologie e come rendere i pazienti sempre più protagonisti delle sperimentazioni? Sono alcuni dei temi al centro del Forum Ricerca Clinica 2026 – “La ricerca clinica al centro: la Lombardia come laboratorio per l’Italia”, in programma giovedì 5 novembre, dalle 9.30 alle 16.30, a Bergamo, presso Auditorium Parenzan dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII (Piazza OMS, 1).

Promosso da BION – Cluster Lombardo Scienze della Vita, IEO, ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, Fondazione FROM ETS, con la collaborazione di ASST Papa Giovanni XXIII – il Forum riunisce rappresentanti delle istituzioni, del sistema sanitario, della ricerca accademica e clinica, dell’industria, delle organizzazioni di ricerca a contratto (CRO) e delle associazioni dei pazienti. L’appuntamento conclude il percorso della Cluster Academy Ricerca Clinica e propone una giornata di confronto sulle condizioni necessarie per sostenere la qualità e la competitività della ricerca italiana.

La Lombardia, con la sua concentrazione di strutture sanitarie, centri di ricerca, università e imprese delle scienze della vita, rappresenta un contesto privilegiato per individuare soluzioni e modelli di collaborazione da sviluppare anche a livello nazionale.

Nel 2022 la filiera lombarda ha generato quasi 85 miliardi di euro di valore della produzione e occupato oltre 346 mila persone; considerando anche l’indotto, il suo valore aggiunto vale il 12,6% del PIL regionale, contro il 10,1% della media nazionale. Pur ospitando un sesto della popolazione italiana, la regione concentra il 19% degli addetti, il 26% del valore aggiunto e il 31% del valore della produzione della filiera nazionale. Nel 2023 ha condotto il 43% delle sperimentazioni cliniche valutate in Italia, può contare su 20 IRCCS e nel 2025 ha superato i 640 milioni di euro di investimenti in R&S per la salute. In uno scenario in rapida trasformazione, la capacità di attrarre e condurre sperimentazioni cliniche assume un’importanza crescente, non soltanto per il progresso scientifico, ma anche per le opportunità di accesso a trattamenti innovativi offerte ai pazienti.

Dalla competitività al ruolo dei pazienti: i temi del forum

La mattinata sarà dedicata alle politiche per l’eccellenza e alle leve che possono rafforzare il posizionamento della Lombardia e dell’Italia nella ricerca clinica internazionale. Al centro del confronto, le condizioni organizzative, normative e infrastrutturali necessarie per favorire lo sviluppo delle sperimentazioni, la collaborazione tra i diversi attori del sistema e la valorizzazione delle competenze.

Un approfondimento sarà inoltre dedicato agli strumenti messi a disposizione da Regione Lombardia per sostenere la ricerca clinica. Nel pomeriggio l’attenzione si sposterà sul coinvolgimento dei pazienti negli studi clinici, affrontando i temi dell’arruolamento, dell’aderenza ai protocolli, della permanenza negli studi e della rilevanza dei risultati per le persone coinvolte. Spazio anche all’intelligenza artificiale, alle soluzioni tecnologiche per i trial clinici e alle nuove regole per la gestione dei dati, fino a un’analisi del posizionamento lombardo nel contesto europeo attraverso i risultati del progetto ADE 2.0. Per Fondazione FROM, che opera all’interno dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII affiancando medici e ricercatori nella progettazione e nella gestione degli studi clinici, la collaborazione all’iniziativa si inserisce nell’impegno a promuovere una ricerca rigorosa, capace di integrare competenze scientifiche, organizzative e tecnologiche e di tradursi in nuove opportunità di cura.

Alessandro Rambaldi, Direttore scientifico di FROM: “La Lombardia dispone di un patrimonio importante di competenze cliniche e scientifiche, strutture ospedaliere e centri di ricerca. Perché questo patrimonio si traduca in una maggiore competitività, è necessario creare le condizioni che consentano alla ricerca di crescere: investire nelle professionalità, rafforzare le infrastrutture e favorire la collaborazione tra ospedali, università e imprese. È un impegno che FROM porta avanti ogni giorno, affiancando i medici e i ricercatori dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII nello sviluppo degli studi clinici. Perché essere competitivi nella ricerca significa anche offrire ai pazienti maggiori opportunità di accedere all’innovazione e a nuove possibilità di cura”.

Il programma della giornata

Ore 9.30 – Accrediti

Ore 10.00 – Saluti istituzionali

Intervengono rappresentanti di BION – Cluster Lombardo Scienze della Vita; Emanuele Monti, membro del CdA AIFA; Giuseppe Ristagno, direttore della S.C. Ricerca, Innovazione e Trasferimento Tecnologico della Fondazione Ospedale Niguarda; Pier Giuseppe Pelicci, direttore Oncologia Sperimentale IEO; Francesco Locati, direttore generale dell’ASST Papa Giovanni XXIII; Oriana Ruzzini, assessora Comune di Bergamo. Modera Alessandro Amorosi (Direttore sanitario ASST Papa Giovanni XXIII)

Ore 10.30 – Le politiche per l’eccellenza: dalla Lombardia all’Italia Conversazione istituzionale sulla competitività della ricerca clinica italiana con Eleonora Ferretti (Dirigente della Struttura Ricerca, DG Welfare, Regione Lombardia), Francesco Locati (ASST Papa Giovanni XXIII), Giovanni Apolone (FRRB Advisory Board) e Carlo Maria Petrini (Centro di Coordinamento Nazionale dei Comitati Etici Territoriali). Modera Emmanouil Tsiasiotis (Università Cattolica).

Ore 11.30 – Leve per la competitività della Lombardia e dell’Italia Tavola rotonda con Giulia Peruzzotti (CTO Clinical Coordinator & Head of Data Management, IEO), Alessandro Rambaldi, (Direttore Scientifico di Fondazione FROM), Stefano Stabile (Tesoriere GIDM e GCP Quality Assurance Manager, ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda), Valeria Glorioso (Direttore Centro Studi, Confindustria Dispositivi Medici) e Paola Trogu (Tesoriere SIMeF). Modera Marianna Cavazza (Università Bocconi).

Ore 12.30 – Università, ricerca, innovazione: strumenti regionali per la ricerca clinica Intervengono Debora Dazzi ed Elena Masucci (Direzione Generale Università, Ricerca, Innovazione di Regione Lombardia).

Ore 12.45 – Discussione con la platea

Ore 13.00 – Pausa pranzo

Ore 14.00 – Arruolamento, aderenza, retention e rilevanza degli outcome negli studi clinici: criticità, barriere e prospettiva dei pazienti Tavola rotonda con Ines Tedeschi (IEO), Adele Patrini (CAOS Varese), Alice Cadalora (paziente esperta EUPATI e presidente Duchenne Research & Advocacy APS) e Leonardo Panzeri (presidente ASITO). Modera Ines Tedeschi (IEO).

Ore 14.50 – Trasformazione tecnologica e soluzioni innovative per i trial clinici: il ruolo dell’AI Interviene Alessandro Ferri (Advice Pharma).

Ore 15.10 – Governare i dati: regole deontologiche e nuove linee guida Intervengono Silvia Stefanelli (Studio Legale Stefanelli) e Luca Marelli (Università degli Studi di Milano).

Ore 15.45 – Scenari competitivi dal mondo all’Europa e ruolo dell’innovazione digitale: il posizionamento lombardo secondo i dati del progetto ADE 2.0 Interviene Sara Cazzaniga (Scientific Partnership Director, Real World Solutions, IQVIA; SIMeF).

Ore 16.30 – Chiusura dei lavori

Informazioni e iscrizioni

Forum Ricerca Clinica 2026 Giovedì 5 novembre 2026, ore 9.30–16.30 presso Fondazione FROM Auditorium Parenzan ASST Papa Giovanni XXIII Piazza OMS, 1 – Bergamo La partecipazione è su iscrizione, con posti limitati.

Informazioni e modalità di registrazione sono disponibili sul sito di BION – Cluster Lombardo Scienze della Vita. Forum Ricerca Clinica 2026 – La Ricerca clinica al centro: la Lombardia come laboratorio per l’Italia – BION Cluster lombardo – Life Science