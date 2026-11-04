Paura sul Sentierone: estrae una pistola e la punta contro un uomo. Era giocattolo, donna denunciata
Attimi di tensione intorno alle 20. Immediato l’intervento della Polizia: la donna è stata denunciata per minaccia e procurato allarme. Stando alle primissime informazioni, i due si conoscevano
Bergamo. Attimi di grande tensione nella serata di mercoledì 4 novembre nel cuore di Bergamo. Intorno alle 20, lungo il Sentierone, una donna ha improvvisamente estratto un’arma da fuoco, puntandola direttamente contro un uomo e scatenando il panico tra i passanti presenti.
Stando alle primissime informazioni disponibili, i due si conoscevano. Sul posto sono prontamente intervenute le volanti della Polizia di Stato per gestire l’emergenza. Gli agenti hanno subito bloccato e identificato la donna, accertando che la pistola impugnata era in realtà un giocattolo. A seguito dell’accaduto e dei momenti di forte turbamento generati in pieno centro, la donna è stata denunciata all’autorità giudiziaria per minaccia e procurato allarme.