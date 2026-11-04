Paura sul Sentierone: estrae una pistola e la punta contro un uomo. Era giocattolo, donna denunciata

Stando alle primissime informazioni disponibili, i due si conoscevano. Sul posto sono prontamente intervenute le volanti della Polizia di Stato per gestire l’emergenza. Gli agenti hanno subito bloccato e identificato la donna, accertando che la pistola impugnata era in realtà un giocattolo. A seguito dell’accaduto e dei momenti di forte turbamento generati in pieno centro, la donna è stata denunciata all’autorità giudiziaria per minaccia e procurato allarme.