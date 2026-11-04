Nuovo termovalorizzatore in provincia? “Serve un limite agli impianti, valutando gli impatti cumulativi sui territori”

Con 12 impianti di incenerimento la Lombardia brucia ogni anno due milioni di tonnellate solo di rifiuti urbani, nonostante una rete estremamente efficiente di raccolta differenziata: ma qual è la provenienza di quei rifiuti? Quali sono i rischi ambientali e sanitari derivanti da quella attività? Il nostro territorio ha bisogno di altri impianti?

Tematiche quanto mai attuali e al centro di un convegno organizzato da Rete Ambiente Lombardia (RAL) per sabato 7 novembre alle 9 all’Auditorium della Casa del Giovane, nel corso del quale verranno approfonditi aspetti quali il fabbisogno effettivo lombardo, il collegamento con le reti di teleriscaldamento, una valutazione ambientale e sanitaria attorno all’ipotesi di un nuovo termovalorizzatore in provincia di Bergamo e gli strumenti a disposizione dei sindaci per tutelare territorio e cittadinanza.

“Ad oggi i rifiuti inceneriti negli impianti lombardi provengono per il 40% da fuori regione – illustra la dottoressa Raffaella Mattioni, coordinatrice del gruppo di lavoro sugli inceneritori di RAL – Quindi la Lombardia è ampiamente autosufficiente dal punto di vista dello smaltimento dei rifiuti. Sul tavolo c’è la proposta di un’azienda, la Montello Spa, che ha avanzato una richiesta di installazione di un nuovo impianto per gestire la propria quota di rifiuti: un’operazione che dal punto di vista dell’impresa avrebbe assoluta convenienza, dato che verrebbe sgravata da costi di trasporto e incenerimento in altre strutture”.

Una situazione che, secondo Rete Ambiente Lombardia, porterebbe però a un aumento dei rifiuti inceneriti in Lombardia: “Se la quota garantita dalla Montello non dovesse più entrare negli impianti oggi destinatari di quei rifiuti – spiega ancora Mattioni – gli stessi dovrebbero trovare un modo per continuare a operare a pieno regime, aumentando di conseguenza l’import. Pur operando con le migliori tecnologie attualmente a disposizione sul mercato, gli inceneritori producono inquinanti come la diossina che tra fumi e cenere finisce sotto le nostre strade e nei nostri parchi, penetrando nel suolo”.

Anche le ceneri di risulta rappresentano un problema non indifferente: “Siamo già ai massimi livelli di smaltimento in discarica anche di questo materiale – aggiunge – Purtroppo Bergamo è già la terza provincia in Italia per mortalità da tumore legata all’inquinamento: l’assurdo è che un territorio virtuosissimo che differenzia l’80% dei rifiuti non trae alcun beneficio dalle proprie azioni perché si trova a bruciare materiali importati”.

Da oltre un anno l’associazione ambientalista ha inviato a Regione Lombardia un documento dettagliato contenente le proprie richieste sul tema, finalizzato principalmente alla progressiva dismissione e trasformazione degli impianti di incenerimento, a partire da quelli in esubero rispetto alle esigenze regionali, in impianti di trattamento a freddo con recupero di materia: tra i punti salienti anche l’introduzione di una moratoria a nuove installazioni o ampliamenti e l’introduzione di un indicatore che rapporti gli incenerimenti con le esigenze effettive di ogni provincia.

“Da tempo chiediamo anche di tenere conto degli impatti ambientali cumulativi su un territorio – conclude Mattioni – La provincia di Bergamo oggi brucia il doppio dei rifiuti che produce e ci sono zone fortemente sotto stress per la compresenza di infrastrutture e impianti inquinanti”.

Gli stessi amministratori locali, che sarebbero le autorità competenti a garantire la salute pubblica, si trovano a lottare ad armi impari: “Come sindaco di un paese su cui non insisterebbe il nuovo impianto, ma che subirebbe al 100% gli impatti dello stesso, non ho praticamente alcun potere di far valere le nostre ragioni – sottolinea Roberto Scarpellini, primo cittadino di Bagnatica – Avrò voce solamente sulla Valutazione di Impatto Ambientale in sede di Conferenza dei Servizi, un intervento molto ridotto perché a pesare saranno principalmente i pronunciamenti di Arpa e Ats. Come sindaco mi sento di fatto disarmato: pur avendo le conseguenze più rilevanti, perché storicamente è così anche in riferimento a precedenti insediamenti industriali, ed essendo l’autorità sanitaria di riferimento a livello locale non ho la possibilità di indirizzare in nessun modo le future decisioni. Un potere che, in misura maggiore, può invece avere il sindaco del comune interessato direttamente dall’installazione”.