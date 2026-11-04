Midterm Usa, il Pd Bergamo guarda all’Europa: “Il progressismo può tornare a vincere, anche dove sembrava impossibile”

I Democratici esultano in Texas. Getty Images

Bergamo. Dall’altra parte dell’Atlantico il voto è chiuso da poche ore, ma il Partito Democratico bergamasco lo sta già leggendo come un segnale che parla anche all’Europa. Le elezioni di metà mandato del 3 novembre hanno segnato una battuta d’arresto per Donald Trump: i Democratici hanno conquistato il controllo di entrambi i rami del Congresso, Senato e Camera dei Rappresentanti. Il dato che pesa di più è la mappa. Le vittorie arrivano anche in Stati storicamente repubblicani come Kansas e Texas.

Per Alessandro De Bernardis, segretario cittadino del Pd di Bergamo, è la prova che l’avanzata delle destre nazionaliste non è irreversibile. “Le elezioni americane consegnano un messaggio politico molto chiaro: il consenso costruito sulla polarizzazione, sulla paura e sulla contrapposizione permanente può essere sconfitto – commenta -. È una battuta d’arresto significativa per Trump, ma soprattutto dimostra che esiste uno spazio politico importante per una proposta progressista credibile e capace di tornare a parlare alla maggioranza dei cittadini”.

A colpirlo, più dei numeri complessivi, è appunto la geografia. “In Kansas conquistano un seggio al Senato per la prima volta dal 1932, dopo ben 94 anni, mentre in Texas tornano a eleggere un senatore democratico per la prima volta dal 1988, dopo 38 anni – ricorda -. Sono risultati che vanno ben oltre la normale alternanza elettorale e dimostrano come nessun territorio e nessuna componente della società debbano essere considerati definitivamente perduti per il campo progressista. Anche dove il conservatorismo sembrava politicamente egemone da generazioni, è stato possibile costruire un’alternativa”.

Da qui lo sguardo si sposta sull’Europa. Secondo il segretario dem, la lezione per le forze progressiste del continente è di metodo. “Non basta denunciare gli eccessi delle destre o contrapporsi alle loro parole d’ordine: occorre costruire un’alternativa riconoscibile, che metta al centro il lavoro, il potere d’acquisto, le disuguaglianze, i diritti e la qualità della vita delle persone – sottolinea -. La difesa della democrazia e delle istituzioni è fondamentale, ma deve accompagnarsi alla capacità di offrire risposte concrete ai bisogni quotidiani”.

De Bernardis invita però alla cautela sul piano dei rapporti tra le due sponde dell’Atlantico. “Non dobbiamo illuderci che il voto americano risolva le contraddizioni del rapporto transatlantico o cancelli le difficoltà degli ultimi anni – riflette -. L’Europa deve continuare a costruire una propria capacità di iniziativa, difendendo il multilateralismo, la cooperazione internazionale e i valori democratici. Ma oggi arriva dagli Stati Uniti un segnale incoraggiante per tutte le forze che credono in una società aperta, solidale e democratica”.

Alessandro De Bernardis