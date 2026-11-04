Luca Casarini: “La politica non ascolta i giovani, dobbiamo imparare a guardare il mondo con i loro occhi”

Luca Casarini. Getty Images

Bergamo. Martedì 3 novembre al Teatro Modernissimo di Nembro, Luca Casarini , portavoce delle Tute Bianche durante le contestazioni del 2001, e Vittorio Agnoletto, portavoce del Genoa Social Forum, sono stati ospiti di Molte Fedi sotto lo stesso cielo per portare la loro testimonianza, sui fatti del G8 e offrire una riflessione sull’oggi, sulla democrazia, sulla sicurezza, sui diritti e sulle manifestazioni attuali.

Luca Casarini, lei era il portavoce delle Tute Bianche ai tempi delle contestazioni del G8.

Sì, le Tute Bianche erano una componente di movimento che faceva parte del Genoa Social Forum, il cui portavoce era Vittorio Agnoletto. Il Social Forum (il più famoso di tutti è il Social Forum di Porto Alegre, in Brasile) contestava la verticalità del potere, il fatto che a decidere dei destini di 8 miliardi di persone fossero i pochi Paesi più industrializzati e i top manager delle multinazionali più ricche.

L’idea di portavoce invece che di leader nacque da Seattle.

La prima grande manifestazione contro il Wto, cioè l’Organizzazione Mondiale del Commercio, si tenne il 30 novembre del 1999 proprio a Seattle, dove c’erano gli spokespersons. Il nostro era un movimento non leaderistico, ma da lì capimmo che avremmo avuto bisogno anche noi di portavoci: di persone che parlavano con i giornalisti, che comunicassero all’esterno.

A oggi è ancora possibile mantenere attivo il dibattito su modelli alternativi di sviluppo sociale ed economico?

Più che possibile credo sia assolutamente necessario. Il nostro mondo è un treno lanciato a trecento all’ora addosso a un muro: sembra che l’unico obiettivo sia il superamento dei limiti e non il benessere generale delle persone. Anzi, ad arricchirsi spesso sono solo pochi. È per questo che le giovani generazioni contestano quest’idea di mondo e di prospettiva unica. Io credo che sia invece necessario lo sviluppo di un nuovo discorso su un altro mondo possibile, dove tutti possono vivere. È una necessità sempre più urgente, oggi come 25 anni fa. Noi vecchi possiamo dare, come stasera, il nostro contributo, ma sono le nuove generazioni che riescono a interpretare il mondo di oggi e dobbiamo imparare ad ascoltarli.

I fatti del G8 hanno segnato la storia del nostro Paese. Le manifestazioni del G8 e quelle attuali hanno qualcosa in comune?

Spesso si cerca di trovare dei tratti comuni con il passato, forse perché abbiamo sempre il punto di vista dei vecchi, perché crediamo sempre che quello che è accaduto prima era sempre meglio. Io credo che ogni generazione abbia la sua rivoluzione, e noi dobbiamo imparare a mettere insieme le esperienze, le memorie, con le nuove esperienze che noi non conosciamo. Un giovane di 16, 17, 18 anni vede il mondo in modo diverso da me che ne ho sessanta. Il nostro è un paese di vecchi che si trovano tutti in posizioni dirigenti e di responsabilità e spesso non hanno la volontà di ascoltare i giovani, talvolta pare quasi li detestino. Non siamo noi maestri a dover insegnare agli alunni, ma il contrario. Perché noi rischiamo di non capire niente di quello che sta accadendo a chi ha il futuro davanti. Noi possiamo dare un contributo, ma non possiamo pensare che il mondo vada visto con l’occhio del settantenne che sta al comando.

Perché la politica fatica ad ascoltare i giovani? Come possono far sentire la loro voce?

È molto difficile dire perché. Una classe politica, di fronte a proteste di milioni di persone, di giovani ma non solo, che fanno delle richieste specifiche, dovrebbe dare risposte politiche e invece si concentra su come reprimere le proteste. E non parlo solamente delle attuali manifestazioni giovanili, ma anche di quelle degli agricoltori in sud Italia, e dei movimenti ambientalisti. Questo non è fare politica, ma esercitare potere. La politica non è solo l’esercizio del potere pubblico, ma la capacità di tradurre i conflitti in democrazia e in innovazione sociale.

Molte sono le persone che scendono in piazza per manifestare e difendere il loro pensiero, ma molte sono anche le persone che pensano “tanto non serve a nulla”.