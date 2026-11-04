Condivisione più semplice
LIM, nuove possibilità per la didattica e il lavoro in azienda
Interattività, condivisione e consumi ridotti: le soluzioni proposte da Loda Orobica a Bergamo
Dalle aule scolastiche alle sale riunioni, le lavagne interattive multimediali offrono nuovi strumenti per insegnare, presentare e collaborare. Conosciute con l’acronimo LIM e sempre più diffuse in scuole, università e uffici, affiancano alla scrittura le possibilità offerte dai contenuti digitali, ampliando le funzioni delle tradizionali lavagne a gessetto.
La superficie interattiva e lo schermo touch screen consentono di scrivere e disegnare, ma anche di mostrare testi e documenti, riprodurre video e animazioni e utilizzare contenuti digitali con semplicità e immediatezza. Funzioni che permettono di adattare lo strumento a esigenze diverse, dalla lezione alla presentazione professionale.
Nella didattica, questa versatilità aiuta a rendere le attività più coinvolgenti e partecipative. In azienda, la flessibilità e l’intuitività d’uso delle LIM supportano meeting, conferenze e incontri di lavoro, facilitando la comunicazione e il confronto sui materiali presentati.
Un ruolo centrale è svolto dalla connettività: è possibile collegare in modalità wireless fino a 32 dispositivi, tra smartphone, tablet e computer. La condivisione e lo scambio dei contenuti in tempo reale portano benefici per la collaborazione, la praticità e la produttività quotidiana, sia a scuola sia negli ambienti professionali.
Ai vantaggi operativi si aggiunge l’attenzione alla sostenibilità. I display di ultima generazione assicurano consumi energetici ridotti rispetto ai sistemi tradizionali, contribuendo a diminuire l’impatto ambientale e a promuovere un utilizzo più consapevole della tecnologia.
A Bergamo, Loda Orobica propone una selezione di lavagne interattive multimediali per docenti, formatori e professionisti che cercano soluzioni innovative. L’azienda è specializzata nella vendita, nel noleggio, nell’assistenza e nella manutenzione di macchine e attrezzature per ufficio.
Loda Orobica si trova in via Alessandro Manzoni 17, a Bergamo. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito ufficiale , telefonare allo 035 232310 oppure scrivere a lodaorobicasas@lodaorobica.it .