Letizia Milesi premiata alla Cornabusa: “Dalla carrozzina all’oro europeo, ora sogno Los Angeles 2028”

Al Santuario della Cornabusa il “Premio Arte, Cultura e Sport” dell’Associazione Genesis alla 26enne nuotatrice paralimpica di Roncobello, campionessa europea nei 50 stile libero. La sua storia di rinascita dopo l’incidente del 2017: “In acqua è stato come tornare a ballare”

Il Santuario della Cornabusa ha fatto da straordinaria cornice, sabato 31 ottobre, alla premiazione di Letizia Milesi, la 26enne nuotatrice paralimpica di Roncobello, fresca campionessa europea nei 50 metri stile libero, insignita del “Premio Arte, Cultura e Sport” promosso dall’Associazione Genesis di San Pellegrino Terme. Un riconoscimento che sostiene e valorizza l’arte, la cultura e lo sport nel mondo della disabilità e che, soprattutto, ha voluto rendere omaggio a una storia di straordinaria rinascita.

Quella di Letizia è infatti una vicenda fatta di sogni, dolore, cadute e nuove conquiste. Prima della piscina c’era la danza, la sua grande passione fin da quando aveva appena tre anni. Il sogno era quello di diventare una ballerina professionista. Poi, nell’ottobre del 2017, quando aveva 17 anni, un incidente cambiò improvvisamente il corso della sua vita.

“Facevo danza già a tre anni, era la mia più grande passione e sognavo di diventare ballerina professionista – ha raccontato Letizia Milesi durante la cerimonia –. Poi, nell’ottobre del 2017, l’incidente che ha scombussolato tutti i miei piani: salendo sul pullman della scuola sono stata strattonata all’indietro e ho fatto una brutta caduta. Il risultato è stato un’emiparesi destra”.

Seguirono mesi durissimi. Letizia rimase ricoverata in ospedale per nove mesi e la sua esistenza cambiò completamente. “Di quel periodo ricordo soprattutto il buio, ho davvero toccato il fondo. Non ero più io, ero rimasta senza la danza e nella solitudine. La disabilità deve necessariamente essere accettata da chi la vive in prima persona, ma non sempre gli altri sono in grado di accoglierla nelle loro vite”.

Dopo l’incidente la giovane atleta si ritrovò sulla sedia a rotelle. La svolta arrivò nel 2019, con un intervento negli Stati Uniti che le permise di rimettersi in piedi. Un percorso reso possibile anche dalla grande mobilitazione e dalla generosità del territorio.

“Quell’operazione mi ha aiutato a rialzarmi – ha ricordato – ed è stata finanziata grazie alla generosità di una straordinaria Valle Brembana”.

In quel periodo arrivò anche il sostegno delle istituzioni. Importante fu, tra gli altri, l’aiuto di Alessandra Gallone, allora senatrice e oggi presidente dell’Ispra e consigliera del ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini.

La vera rinascita sportiva di Letizia, però, sarebbe arrivata attraverso l’acqua. Durante la fisioterapia post-operatoria le venne consigliato di praticare nuoto. Una proposta che inizialmente accolse con qualche esitazione, quasi come se dedicarsi a un’altra disciplina significasse allontanarsi definitivamente da quella danza che aveva rappresentato per anni la sua vita.

“All’inizio mi sembrava di tradire la danza – ha spiegato – ma nuotare, in qualche modo, è stato come tornare a ballare. In acqua mi sento leggera, sinuosa”.

Da lì la decisione di provare anche le competizioni. «Ho deciso allora di partecipare a qualche gara. Sono sempre stata una persona molto competitiva». I primi risultati arrivarono quasi subito. Poi, lo scorso anno, il quarto posto ai Mondiali, quella che nello sport viene spesso chiamata “medaglia di legno”, e infine la definitiva consacrazione internazionale.

Quest’anno Letizia Milesi ha conquistato un oro, un argento e un bronzo ai Campionati Europei, salendo sul gradino più alto del podio nei 50 metri stile libero. Un risultato straordinario per un’atleta che, nel giro di pochi anni, ha saputo trasformare un percorso riabilitativo in una carriera sportiva di alto livello.

Ora il prossimo traguardo è già ben chiaro.

“Sogno le Paralimpiadi di Los Angeles 2028”, ha concluso Letizia.

A spiegare il significato del riconoscimento è stato il dottor Giampietro Salvi, neurologo dell’Istituto Clinico Quarenghi e presidente dell’Associazione Genesis di San Pellegrino Terme.

“Questo premio vuole essere anche un tributo ai sogni, sogni che tutti noi coltiviamo ma che non sempre riusciamo a raggiungere – ha sottolineato Salvi –. La storia di Letizia dimostra come, con la forza di volontà e il duro lavoro, i sogni possano essere raggiunti e, spesso, persino superati”.

Alla cerimonia erano presenti anche la vicesindaca di Sant’Omobono Terme, Maristella Sirtori, e il sindaco di Sedrina, Stefano Micheli. Ospite d’onore della giornata è stata l’astrofisica originaria di San Pellegrino Terme Maria Elena Monzani, lead scientist sulla materia oscura alla Stanford University e da tempo impegnata a livello internazionale sui temi dell’accessibilità e dell’inclusione delle persone con disabilità nel mondo scientifico.