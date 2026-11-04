La pancia si gonfia, ma non sempre è colpa di quello che hai mangiato

Quante volte vi è capitato di svegliarvi con la pancia piatta e ritrovarvi, la sera, con un addome così gonfio da dover slacciare i pantaloni? Magari avete mangiato pochissimo, eliminato il glutine, rinunciato al latte, ai legumi, alla frutta e a tutto quello che, secondo qualcuno, dovrebbe fermentare nell’intestino. Eppure il gonfiore è sempre lì, puntuale, qualche volta accompagnato da tensione, dolore e dalla fastidiosa sensazione di avere un pallone nella pancia.

La prima spiegazione è quasi sempre la stessa: aria nell’intestino. E così comincia la ricerca dell’alimento responsabile, con diete sempre più restrittive e integratori per contrastare il meteorismo. Ma siamo sicuri che il problema sia davvero l’aria?

Una ricerca pubblicata nel 2023 sulla rivista Neurogastroenterology & Motility (Barba E. et al., 2023, “Visible abdominal distension in functional gut disorders: Objective evaluation”, Neurogastroenterology & Motility, 35(2), e14466 ) ha esaminato 139 persone con episodi di distensione addominale visibile. Nel gruppo di 104 pazienti sottoposti a tomografia computerizzata, ben 99 non presentavano un aumento dei gas intestinali superiore a 300 millilitri rispetto alla condizione di partenza. Eppure l’addome si era effettivamente disteso. Non era un’impressione, non era suggestione e non dipendeva semplicemente da un intestino pieno d’aria.

Allora che cosa era successo? La risposta è sorprendente e cambia il modo di affrontare molti casi di gonfiore addominale.

Normalmente, quando mangiamo e il contenuto intestinale aumenta, il diaframma e la parete addominale si coordinano per adattarsi al nuovo volume. In alcune persone, invece, questa coordinazione si altera: il diaframma si contrae e scende, mentre i muscoli della parete addominale si rilassano. Il risultato è che la pancia viene spinta in avanti, anche senza un significativo aumento dei gas.

Questo fenomeno ha un nome preciso: disinergia addomino-frenica. È stato descritto e approfondito da diversi studi, tra cui una revisione pubblicata sull’American Journal of Gastroenterology (Damianos J.A. et al., 2023, “Abdominophrenic Dyssynergia: A Narrative Review”, American Journal of Gastroenterology, 118(1), 41–45 ). In pratica, il problema non è necessariamente quello che abbiamo mangiato, ma il modo in cui il nostro corpo reagisce a ciò che abbiamo mangiato.

Ed è qui che entra in gioco un altro muscolo, quasi sempre dimenticato quando si parla di intestino: lo psoas.

E’ un muscolo profondo che parte dalla colonna lombare, attraversa il bacino e raggiunge il femore. Ci permette di sollevare la coscia, camminare e stabilizzare il corpo, ma partecipa anche agli equilibri posturali della regione addominale.

La cosa interessante è che lo psoas e il diaframma sono anatomicamente collegati attraverso strutture fasciali e legamentose. Una pubblicazione scientifica dedicata proprio all’anatomia e alla biomeccanica dello psoas descrive queste continuità con il diaframma, la parete addominale e il pavimento pelvico (Sajko S., Stuber K., 2009, “Psoas Major: A Case Report and Review of Its Anatomy, Biomechanics, and Clinical Implications”, Journal of the Canadian Chiropractic Association, 53(4), 311–318 ).

Pensate a una persona che trascorre otto o dieci ore al giorno seduta, spesso con le anche flesse, la zona lombare rigida e una respirazione superficiale. Il diaframma può perdere libertà di movimento, lo psoas sviluppare tensioni e il bacino modificare il proprio assetto. In queste condizioni, tutta la gestione delle pressioni addominali può risentirne. Questo non significa che uno psoas contratto provochi automaticamente gonfiore intestinale; vuol dire, però, che quando diaframma, psoas, parete addominale e pavimento pelvico non lavorano in modo coordinato, limitarsi a cambiare alimentazione rischia di trascurare una parte importante del problema.

Se la pancia si gonfia soprattutto dopo molte ore seduti, accompagnata da rigidità lombare e difficoltà a respirare profondamente, vale la pena osservare anche come si muove il corpo, non soltanto cosa contiene l’intestino. La soluzione? Insegnare nuovamente al corpo a coordinarsi.

Una delle ricerche più interessanti è stata pubblicata nel 2024 sulla prestigiosa rivista Gastroenterology. I ricercatori hanno coinvolto 42 pazienti con distensione addominale dopo i pasti, suddividendoli in un gruppo trattato con biofeedback e uno di controllo. Attraverso sensori applicati al torace e all’addome, i partecipanti hanno imparato a modificare il movimento del diaframma e della parete addominale. Dopo quattro settimane, nel gruppo trattato il punteggio relativo alla distensione addominale si era ridotto mediamente del 66%, risultato non osservato nel gruppo di controllo (Barba E. et al., 2024, “Thoracoabdominal Wall Motion-Guided Biofeedback Treatment of Abdominal Distention: A Randomized Placebo-Controlled Trial”, Gastroenterology, 167(3), 538–546.e1 ).

Avete letto bene: non hanno eliminato alimenti, non hanno cercato di distruggere batteri intestinali e non hanno utilizzato farmaci per assorbire i gas. Hanno insegnato ai muscoli a lavorare nuovamente insieme.

Questo non significa che basti respirare profondamente per risolvere ogni gonfiore. Anzi, in presenza di disinergia, spingere volontariamente la pancia verso l’esterno durante l’inspirazione non è necessariamente l’esercizio corretto. Occorre recuperare la coordinazione, non accentuare il movimento sbagliato.

E allora ecco tre interventi pratici che meritano attenzione. Il primo riguarda proprio il diaframma. Provate a sdraiarvi sulla schiena, con le ginocchia piegate e i piedi appoggiati a terra. Posizionate le mani ai lati delle costole inferiori e respirate lentamente attraverso il naso. Durante l’inspirazione cercate una leggera espansione laterale e posteriore delle costole, senza spingere volontariamente la pancia verso l’alto. Espirate lentamente, lasciando che le costole ritornino alla posizione iniziale. Cinque minuti, soprattutto dopo una giornata trascorsa seduti, sono un buon punto di partenza per recuperare consapevolezza respiratoria.

Il secondo riguarda lo psoas. Un esercizio utile consiste nel portarsi in posizione di affondo, con un ginocchio appoggiato a terra, mantenendo il bacino allineato e contraendo delicatamente il gluteo della gamba posteriore. Senza inarcare la schiena, spostate leggermente il bacino in avanti fino a percepire un allungamento nella parte anteriore dell’anca. Mantenete la posizione per 30 secondi, respirando lentamente, e ripetete dall’altro lato. L’obiettivo non è stirare con forza, ma recuperare mobilità e ridurre le tensioni che accompagnano la sedentarietà.

Il terzo è ancora più interessante: non cercate sempre di rinforzare gli addominali. Quando il problema è la coordinazione muscolare, fare decine di esercizi per avere la pancia piatta non significa necessariamente correggerlo. È più utile recuperare un rapporto equilibrato tra respirazione, diaframma, addome e pavimento pelvico.

Anche nella Medicina Cinese il gonfiore addominale non viene interpretato soltanto come un problema digestivo. Una delle configurazioni più frequenti è la stagnazione del Qi del Fegato che interferisce con le funzioni di Milza e Stomaco.

Il linguaggio è diverso da quello della fisiologia moderna, ma il principio terapeutico merita attenzione: la digestione non è separata dalla tensione emotiva, dalla respirazione e dalla capacità del corpo di muoversi senza rigidità.

Anche il Qi Gong terapeutico offre una strada interessante. I suoi movimenti lenti e coordinati permettono di lavorare simultaneamente su respirazione, mobilità del bacino e percezione corporea. Non è necessario eseguire esercizi complicati: un movimento morbido delle anche, accompagnato da una respirazione naturale e senza forzature, è già un modo concreto per interrompere la rigidità accumulata durante la giornata.

Prima di togliere alimenti, osservate quindi il vostro corpo. Naturalmente non tutti i gonfiori dipendono dal diaframma. Stipsi, alterazioni della motilità, fermentazioni intestinali e intolleranze specifiche rimangono elementi da considerare. Un gonfiore persistente o associato a segnali come dimagrimento involontario, sangue nelle feci o dolore importante richiede un approfondimento appropriato. Ma prima di eliminare l’ennesimo alimento, fatevi tre domande: la pancia è già gonfia al mattino oppure peggiora progressivamente durante il giorno? Il gonfiore aumenta quando trascorrete molte ore seduti? Sentite contemporaneamente tensione lombare, rigidità delle anche o difficoltà a respirare liberamente?

Le risposte possono orientarci verso un problema che non si risolve semplicemente cambiando quello che mettiamo nel piatto.