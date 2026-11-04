il progetto nazionale
#Ioleggoperché: dona un libro agli allievi di ABF Bergamo
Dal 7 al 15 novembre acquista un libro in una delle librerie gemellate e donalo ad ABF per arricchire la biblioteca scolastica e avvicinare gli allievi alla lettura
Dal 7 al 15 novembre 2026 torna #ioleggoperché, il progetto nazionale promosso dall’Associazione Italiana Editori (AIE) per sostenere la creazione e il potenziamento delle biblioteche scolastiche. L’iniziativa coinvolge scuole, librerie, famiglie e cittadini, invitandoli a contribuire alla diffusione della lettura attraverso la donazione di libri.
ABF Bergamo partecipa al progetto: dal 7 al 15 novembre, chiunque lo desideri potrà acquistare un libro in una delle librerie gemellate e donarlo alla nostra sede.
Un gesto semplice per mettere a disposizione degli allievi di ABF nuovi libri da leggere, consultare e condividere, ampliando la raccolta della biblioteca scolastica.
Una biblioteca che cresce insieme ai nostri allievi
Per ABF Bergamo, partecipare a #ioleggoperché significa arricchire le risorse a disposizione dei ragazzi durante il loro percorso formativo. La biblioteca scolastica è uno spazio in cui scoprire nuove storie, approfondire argomenti e sviluppare interessi personali, anche al di fuori delle attività didattiche.
Ogni libro può stimolare la curiosità, alimentare la fantasia e aiutare gli allievi a conoscere punti di vista diversi. Per questo, ampliare la biblioteca significa rendere disponibili nuovi strumenti per imparare, riflettere e coltivare il piacere della lettura.
L’iniziativa coinvolge anche il territorio: cittadini, famiglie e librerie possono contribuire insieme alla crescita della biblioteca di ABF Bergamo.
Come donare un libro ad ABF Bergamo
Per contribuire alla crescita della biblioteca di ABF basterà recarsi in una delle librerie gemellate, scegliere un libro e acquistarlo per donarlo ad ABF Bergamo.
Ecco le librerie aderenti:
– Palomar – Via Angelo Mai, Bergamo
– Libreria Ubik – Via Borgo Santa Caterina, Bergamo
– Incrocio Quarenghi – Via Quarenghi, Bergamo
– La Feltrinelli Village – Centro Commerciale Curno
– Giunti al Punto – Oriocenter
Un libro donato arricchisce la biblioteca di ABF
La crescita di una biblioteca scolastica passa anche attraverso piccoli gesti di partecipazione. Con #ioleggoperché, ciascuno può contribuire a rendere i libri più accessibili ai ragazzi e a sostenere il valore della lettura nel loro percorso di formazione.
Dal 7 al 15 novembre, scegli un libro e donalo ad ABF Bergamo: contribuirai ad arricchire la nostra biblioteca e a portare nuove storie tra i banchi di scuola!