“Io, 22 anni, in piazza da solo: mi ha spinto il disagio sociale. Manifestazioni pacifiche, ma non ci ascoltano”

Carlo (nome di fantasia), che nella vita lavora come carpentiere e saldatore, venerdì pomeriggio è sceso per le vie della città per rivendicare i propri diritti: “Sono anni che le persone non ce la fanno più, che le condizioni peggiorano e che non si vedono cambiamenti. E non sta succedendo soltanto in Italia”

Alla manifestazione contro il caro vita di venerdì pomeriggio per le strade di Bergamo, tra i 4mila presenti e in posizione avanzata nel corteo, c’è anche lui, Carlo (nome di fantasia). Ha 22 anni, abita in Valle San Martino e lavora come carpentiere e saldatore. “Sono qui da solo, senza amici. Mi è già dispiaciuto non esserci stato la mattina con gli studenti. Ma ora sono qui, volevo esserci a tutti i costi”. Il suo è un grido di facile intuizione: esserci.

È stanco, e quel sentimento personale lo ritrova anche in chi gli cammina accanto. “Mi ha spinto un disagio sociale che, negli ultimi tempi, ho iniziato a sentire sempre più vicino”, racconta. Non si toglie dalla testa gli stipendi bassi, pensa ai ragazzi che vanno a scuola, al disagio e al malcontento che c’è: “Ciò ormai è intollerabile”. E allora lui, come milioni di italiani, usa la voce. Tra frustrazione e voglia di un bel futuro.

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A BergamoNews ha parlato delle difficoltà che tanti stanno attraversando, del significato di scendere in piazza, delle ragioni della protesta, di chi usa violenza in piazza e della speranza per il futuro.

Che valore dà allo scendere in piazza e manifestare?

Per me significa farmi sentire, attirare l’attenzione del governo e rivendicare i miei diritti e i miei interessi. Penso, per esempio, al caro vita e alla necessità di condizioni lavorative migliori. Credo che manifestare sia uno strumento importante, perché più siamo, più abbiamo la possibilità di far arrivare le nostre richieste alle istituzioni e di farci notare dallo Stato.

Che cosa l’ha spinta personalmente a partecipare alla manifestazione? C’è stato un momento in cui ha sentito di non poter più restare a guardare?

Mi ha spinto un disagio sociale che, negli ultimi tempi, ho iniziato a sentire sempre più vicino. Mi sono reso conto che non ero più nella mia zona di comfort: il caro vita e le difficoltà quotidiane hanno cominciato a riguardare anche me. Da oltre vent’anni in Italia vedo le cose peggiorare senza che ci siano cambiamenti significativi. Dopo tante manifestazioni pacifiche che non hanno prodotto risultati, ho sentito il bisogno di fare qualcosa in prima persona. Mi sono sentito parte del popolo e ho pensato che fosse arrivato il momento di scendere in piazza per rivendicare ciò che ci spetta.

A Bergamo, come ha percepito la risposta delle persone che hanno partecipato alla manifestazione?

Sì, assolutamente. Ho avuto la sensazione che le persone presenti condividessero i miei stessi ideali e fossero lì per lottare per le medesime ragioni. Mi sono sentito sostenuto perché ho riconosciuto negli altri un disagio simile al mio. Eravamo lì, insieme, perché condividevamo gli stessi problemi e la stessa voglia di cambiare le cose.

Guardando negli occhi coloro che aveva al suo fianco durante la manifestazione, che cosa ha percepito?

Tanta rabbia e disperazione. Ho visto persone arrivate al limite, che non ce la fanno più e si sentono abbandonate. Ricordo, per esempio, ragazzi che urlavano perché non riuscivano più a sostenere le spese quotidiane e a garantire un futuro dignitoso alle proprie famiglie. Ho avuto la sensazione che molte persone si sentissero profondamente prese in giro dallo Stato. Credo che questa rabbia nasca anche dal fatto che, dopo tante manifestazioni pacifiche, le richieste continuano a non essere ascoltate.

Secondo lei, che cosa non riescono a comprendere le istituzioni e una parte della società delle difficoltà che state vivendo?

Penso che non siamo ascoltati. Non è la prima manifestazione e, nonostante questo, le cose continuano a non cambiare. Il problema è anche il modo in cui vengono raccontate: spesso i media si concentrano sugli episodi di violenza, sulle vetrine rotte e sugli scontri, ignorando le migliaia di persone che sono scese in piazza pacificamente per rivendicare i propri diritti. Credo che, in alcuni casi, non si tratti nemmeno di non comprendere le nostre difficoltà, ma di scegliere di non raccontarle. C’è poi una parte della società che vive in una condizione economica privilegiata e fatica a rendersi conto di quanto sia diventato difficile arrivare a fine mese. Chi deve mantenere una famiglia, pagare un mutuo, sostenere le spese quotidiane e magari fare più lavori per vivere dignitosamente, conosce bene queste difficoltà.

Quali sono, concretamente, le sue richieste? Quali risposte si aspetta dalle istituzioni?

Chiediamo soprattutto un miglioramento delle condizioni di vita. Vogliamo che gli stipendi siano proporzionati al costo della vita, che si intervenga sulle tasse e sulle spese che gravano quotidianamente sui cittadini, a partire dalla benzina e dalla spesa alimentare. Chiediamo anche scuole migliori, condizioni di lavoro dignitose e infrastrutture adeguate, comprese strade che siano in condizioni accettabili.

C’è poi il tema della guerra. Quello che ci fa arrabbiare è vedere che, mentre ai cittadini vengono richiesti continui sacrifici attraverso tasse e aumenti dei prezzi, una parte di quelle risorse viene destinata al finanziamento dei conflitti. Non vogliamo che siano sempre le persone comuni a pagare il prezzo di queste scelte.

Questi attacchi e la discesa in piazza si dice che fossero tutti “maranza”, ovvero figli di immigrati. È vero? come si rapporta con loro? Li sente più vicini rispetto agli adulti italiani?

No, non è vero. Posso confermare che, almeno per quello che ho visto, la maggioranza delle persone presenti alle manifestazioni, a Bergamo, come a Milano, Roma e Torino, era italiana. Stimo che i partecipanti di origine straniera fossero una minoranza, forse intorno al 20%. Penso che l’etichetta di “maranza” sia stata utilizzata da una parte della politica per associare automaticamente i giovani di origine straniera alla criminalità, allo spaccio e alla violenza. Si è cercato di far passare l’idea che le manifestazioni fossero organizzate e frequentate esclusivamente da immigrati, alimentando pregiudizi e paure. In realtà, credo sia giusto che anche questi ragazzi partecipino: sono parte della società e stanno lottando per il proprio futuro in Italia. Penso che siano ragazzi ancora più coinvolti di noi in alcune questioni, perché spesso devono affrontare anche discriminazioni e difficoltà legate al riconoscimento della cittadinanza. Se vogliono costruire il proprio futuro in Italia, devono avere la possibilità di farlo con gli stessi diritti degli altri.

In alcune città italiane le manifestazioni sono state accompagnate da episodi di violenza, vetrine distrutte e danneggiamenti. Secondo la sua opinione, da dove nasce questo tipo di rabbia?

Penso che questi episodi vadano compresi nel contesto in cui sono avvenuti, senza per questo giustificarli tutti. A mio parere, in alcune situazioni la gestione dell’ordine pubblico e gli interventi delle forze dell’ordine hanno contribuito ad alimentare la tensione. Ho la convinzione che alcuni manifestanti si siano sentiti accerchiati, provocati e repressi, reagendo con gesti che non sarebbero dovuti accadere.

Sono contrario al danneggiamento indiscriminato dei negozi, soprattutto delle attività private di piccoli commercianti e artigiani. Ritengo però che sia necessario distinguere le situazioni: secondo me, alcuni danneggiamenti hanno avuto una precisa connotazione politica, perché sono stati colpiti soprattutto simboli del lusso e del capitalismo. Resta il fatto che non tutti quelli che hanno danneggiato qualcosa lo hanno fatto per motivazioni politiche: alcuni hanno semplicemente approfittato della situazione per rubare. E questi comportamenti non li condivido.

Tornando all’atmosfera di venerdì in centro, cosa ha realmente percepito?

Ho respirato un’atmosfera di unione, solidarietà e voglia di riscatto. C’era un forte senso di appartenenza, ma anche tanta ribellione e desiderio di cambiamento. Non ho avuto l’impressione che le persone fossero lì semplicemente per fare presenza o riempire le strade: ho percepito una reale volontà di farsi sentire, una fame di giustizia e di cambiamento.

Ora è più fiducioso che qualcosa possa davvero cambiare? L’inizio di un percorso più ampio

Sì, sono fiducioso, ma penso che il cambiamento arriverà lentamente e non grazie a una sola manifestazione. Serviranno tante piazze, in tutta Italia, e una partecipazione sempre più ampia. Credo che le manifestazioni pacifiche, così come sono state portate avanti finora, non siano bastate a ottenere ascolto. Bisogna continuare a far sentire la propria voce, perché altrimenti il rischio è che lo Stato e il governo continuino a ignorare le richieste dei cittadini.

Il rapper Marracash, considerato da molti una delle voci più rappresentative della vostra generazione, ha detto che qualcosa sta cambiando. Pensa che ci sia davvero una nuova consapevolezza tra i giovani e nella società?