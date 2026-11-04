Garattini: “Il Servizio Sanitario Nazionale è a rischio, molto dipende da noi”

“Sono preoccupato per la tenuta del Servizio Sanitario Nazionale. Se si continua in questo modo non riuscirà più a svolgere il suo lavoro”. Così il professor Silvio Garattini, presidente e fondatore dell’Istituto Mario Negri, oncologo, farmacologo e ricercatore bergamasco dalla lunghissima esperienza, lancia l’allarme sul futuro della sanità pubblica in Italia.

Negli ultimi giorni si sta discutendo parecchio dei contenuti della Manovra in merito alla salute: nel dibattito politico la maggioranza rivendica lo stanziamento “record” di fondi con 2,4 miliardi di nuove risorse per il Servizio Sanitario Nazionale, mentre le opposizioni e i sindacati denunciano un calo dell’incidenza sul Pil e un definanziamento reale.

“Alla luce di tutto ciò – evidenzia il professor Garattini – diventa fondamentale la prevenzione. Ci si lamenta sempre dei politici, ma molto dipende da noi perché se adottassimo stili di vita sani utilizzeremmo sicuramente meno le prestazioni sanitarie”.

Lo abbiamo intervistato per saperne di più.

Che idea si è fatto della Manovra rispetto alla sanità? Siamo di fronte a nuovi tagli?

Purtroppo sì. Il governo ha aumentato i fondi ma non in modo sufficiente per coprire il peso dell’inflazione. Nel nostro Paese le risorse destinate alla salute corrispondono al 6,1% del Pil ed è uno dei tassi più bassi di tutta Europa. Spendiamo 140 miliardi di euro all’anno per la sanità e 200 per i giochi d’azzardo ritenuti leciti: questa cifra dà un’idea di dove sia concentrata l’attenzione del governo. Sicuramente sono parecchie le dinamiche che determinano tale situazione, perché la pubblicità porta a spendere per tante altre cose. A tutto ciò va aggiunta un’ulteriore considerazione.

Quale?

Una parte delle spese potrebbe essere evitata. Da trent’anni non viene eseguita la revisione del Prontuario terapeutico che consentirebbe di risparmiare molte risorse. Inoltre, non ci occupiamo della prevenzione, che è molto importante per ridurre le malattie, quindi l’attività e le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale. Abbiamo una grande difficoltà con il personale e se ci sono soldi da spendere dovrebbero essere destinati per migliorare gli stipendi dei medici, degli infermieri e del personale sanitario, che sono fra i più bassi d’Europa. È una delle ragioni per cui tanti giovani che vorrebbero intraprendere queste professioni vanno all’estero. Giusto per farsi un’idea, in Italia mancano circa 80mila infermieri e non so dove andremo a prenderli, perché i ragazzi non vogliono più svolgere questo lavoro: gli stipendi sono troppo bassi e bisogna lavorare anche nel week-end piuttosto che di notte senza essere adeguatamente riconosciuti.

È preoccupato per la tenuta del Servizio Sanitario Nazionale?

Certamente. Se continuiamo a privilegiare il mercato della salute e della medicina non riusciremo a contenere la spesa, per questo è molto importante la prevenzione. Abbiamo 5,5 milioni di diabetici, il 40% di tumori evitabili e ogni anno contiamo 180mila morti per malattie oncologiche. Molto dipende da noi, perché i nostri stili di vita fanno la differenza: ci lamentiamo con i politici e con il Servizio Sanitario Nazionale per le liste d’attesa ma i responsabili della situazione siamo noi.

In che senso?

Se facessimo prevenzione non avremmo bisogno di andare dal medico, di recarci in ospedale e di prendere farmaci. Non utilizzeremmo o useremmo meno le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale, quindi il problema delle liste d’attesa non si porrebbe. Bisogna mettere l’accento sulle cattive abitudini di vita, che producono effetti negativi per la nostra salute: abbiamo 10 milioni di fumatori, milioni di alcolisti e persone che consumano carne rossa in eccesso, alimenti conservati, ultra-processati e affumicati. Se si mantenesse una condotta alimentare sana, ci si tenesse in movimento, si eseguissero gli screening contro i tumori e le vaccinazioni sicuramente il Servizio Sanitario Nazionale sarebbe meno intasato: dobbiamo dirlo chiaramente e diffondere il messaggio, perché è l’unico modo per tutelare la salute e contrastare il mercato.

Per concludere, quali sono gli scenari se la situazione non cambiasse?