Elena Boselli, morta sulla moto appena comprata: lascia due figli

La Honda di Elena Boselli (nel riquadro)

Abitava a Torre Boldone e tra pochi giorni avrebbe festeggiato 54 anni. Martedì pomeriggio lo schianto lungo lo svincolo del Cassinone

Seriate. Poche ore prima del drammatico incidente, Elena Boselli aveva condiviso su Instagram alcune storie che la ritraevano in un momento di semplice quotidianità insieme al suo amato cane. Immagini di vita normale che un’amica aveva guardato poco prima, senza minimamente immaginare che la notizia del tragico incidente avvenuto a Seriate riguardasse proprio lei.

Elena aveva 53 anni, due figli minorenni, viveva a Torre Boldone e lavorava all’Arvato di Calcinate. Chi la conosceva la descrive come una donna solare, amante dei cani, della musica rock e grandissima fan di Bruce Springsteen. Da poco aveva realizzato il sogno di comprare una nuova moto Honda, che mostrava con orgoglio sui social.

La tragedia è avvenuta martedì verso le 15 lungo lo svincolo del Cassinone. Elena ha perso il controllo della sua moto ed è caduta da sola, secondo i rilievi effettuati dalla polizia locale di Seriate. Alcuni automobilisti si sono subito fermati per proteggerla con le proprie auto ed evitare che venisse travolta. I soccorsi sono arrivati in pochissimo tempo, ma purtroppo i tentativi di rianimarla si sono rivelati inutili. Tra le ipotesi, anche quella che la donna abbia accusato un malore.