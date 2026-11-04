Dipendenze, l’Asst Bergamo Ovest apre sei nuovi sportelli: ecco dove trovarli

La Casa di Comunità di Treviglio

Sei punti di ascolto e orientamento a Dalmine, Zanica, Treviglio, Romano di Lombardia, Martinengo e Ponte San Pietro. Il servizio è gratuito, senza prescrizione medica e rivolto a giovani, famiglie e cittadini

Bergamo. Sei nuovi sportelli per avvicinare ai cittadini i servizi di informazione, ascolto e orientamento sulle dipendenze. L’Asst Bergamo Ovest attiva a Dalmine, Zanica, Treviglio, Romano di Lombardia, Martinengo e Ponte San Pietro gli Spoke Sperimentali, punti di accesso gratuiti e riservati pensati per intercettare precocemente situazioni di difficoltà e offrire un primo supporto a giovani, genitori, familiari e cittadini.

L’iniziativa rientra nel Piano Locale Dipendenze 2026-2027 e punta a portare i servizi fuori dalle sedi tradizionali dei SerD, inserendoli in luoghi più accessibili e familiari, come le Case di Comunità e i Distretti. L’obiettivo è favorire un primo contatto senza pregiudizi e senza lo stigma che ancora spesso accompagna i servizi per le dipendenze. Il messaggio scelto per promuovere il progetto è: “Puoi parlarne anche prima che diventi un problema”.

Gli sportelli sono rivolti a minori, giovani e adulti che vivono situazioni legate al consumo di sostanze, alcol e tabacco, ma anche a chi manifesta comportamenti problematici legati al gioco d’azzardo, a Internet, agli smartphone e alle nuove tecnologie. Possono rivolgersi agli Spoke anche familiari e caregiver, che spesso si trovano a dover interpretare cambiamenti e segnali di difficoltà senza sapere a chi chiedere aiuto. “Il nostro obiettivo è quello di incontrare i cittadini sul territorio – spiega Luca Moltrasio, direttore del dipartimento Salute Mentale e delle Dipendenze dell’Asst Bergamo Ovest -. Informare e orientare è il primo passo nelle politiche e attività di promozione della salute e nelle attività di intercetto precoce. Collocare lo sportello in una Casa di Comunità significa offrire un ambiente accessibile e familiare, dove recarsi con la stessa naturalezza con cui si accede a un altro dei tanti servizi offerti”.

Gli Spoke offriranno uno spazio di ascolto e confronto con psicologi, nel quale sarà possibile ricevere informazioni qualificate, valutare la propria situazione e accedere a consulenze brevi. Quando necessario, gli operatori potranno accompagnare le persone verso i percorsi specialistici della rete aziendale, fornendo indicazioni sui servizi disponibili e sulle possibilità di diagnosi e cura. “Con l’istituzione e la diffusione degli Spoke puntiamo a raggiungere preventivamente le famiglie e i ragazzi con un approccio più aperto e diffuso – aggiunge Rosetta Gagliardo, commissario straordinario dell’Asst Bergamo Ovest –. L’iniziativa si rivolge comunque all’intera popolazione, proponendo un’attenzione particolare ai giovani, ai genitori e ai familiari».

“Con gli Spoke rafforziamo la sanità di prossimità, portando informazione e orientamento sempre più vicino ai cittadini – sottolinea Pietro Tronconi, direttore sociosanitario .. Vogliamo costruire una rete territoriale accessibile e integrata, capace di intercettare precocemente i bisogni e facilitare l’accesso ai servizi, perché la prevenzione comincia dalla vicinanza alle persone”.

Dove si trovano i sei sportelli

I nuovi punti di accesso sono distribuiti in sei Comuni del territorio dell’ASST Bergamo Ovest:

Ponte San Pietro , Casa di Comunità, piazza Libertà 5: martedì dalle 10 alle 14 e giovedì dalle 14 alle 18.

, Casa di Comunità, piazza Libertà 5: martedì dalle 10 alle 14 e giovedì dalle 14 alle 18. Treviglio , Casa di Comunità, via Giacomo Matteotti 4: lunedì dalle 9 alle 12 e venerdì dalle 14 alle 16.

, Casa di Comunità, via Giacomo Matteotti 4: lunedì dalle 9 alle 12 e venerdì dalle 14 alle 16. Dalmine , Casa di Comunità, viale Betelli 2: lunedì dalle 14 alle 16 e mercoledì dalle 15 alle 17.

, Casa di Comunità, viale Betelli 2: lunedì dalle 14 alle 16 e mercoledì dalle 15 alle 17. Zanica , Casa di Comunità, via Serio 1/B: martedì dalle 10 alle 15.

, Casa di Comunità, via Serio 1/B: martedì dalle 10 alle 15. Romano di Lombardia , Distretto, via Mario Cavagnari 5: lunedì dalle 9 alle 13 e martedì dalle 13 alle 17.

, Distretto, via Mario Cavagnari 5: lunedì dalle 9 alle 13 e martedì dalle 13 alle 17. Martinengo, sede Spoke, piazza Maggiore 1: lunedì dalle 9 alle 13 e giovedì dalle 14 alle 18.