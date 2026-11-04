L'appuntamento|
Dialoghi intorno alla scultura: un incontro dedicato all’arte di Amalia Del Ponte
Giovedì 5 novembre, alle 18, l’Oratorio di San Lupo a Bergamo ospita un incontro dedicato alla scultura contemporanea e alle sue molteplici dimensioni
Bergamo. Non soltanto opere da osservare, ma sculture da ascoltare e con cui interagire. La mostra “Amalia Del Ponte. Litofonie”, allestita all’Oratorio di San Lupo, in via San Tomaso 7, propone un’esperienza in cui materia, suono e spazio si incontrano, invitando i visitatori a scoprire una dimensione diversa della scultura.
Proprio a partire dalle opere esposte è in programma – giovedì 5 novembre alle 18 – “Dialoghi intorno alla scultura”, un incontro dedicato alla ricerca artistica di Amalia Del Ponte e alle diverse possibilità di relazione tra opera e pubblico. A confrontarsi saranno Marcella Cattaneo, Anna Chiara Cimoli e don Giuliano Zanchi, che approfondiranno il rapporto tra opera, spazio e spettatore, soffermandosi sul ruolo attivo di chi visita una mostra e sulla dimensione spirituale dell’arte.
Al centro dell’esposizione ci sono i litofoni realizzati da Del Ponte, opere che trasformano la pietra in uno strumento capace di produrre suoni e vibrazioni. Per ascoltarli, il pubblico è invitato a toccarli e a percuoterli attraverso appositi battenti disegnati dalla stessa artista, liberando così le sonorità racchiuse nella materia. L’incontro sarà un’occasione per approfondire, attraverso prospettive differenti, la ricerca dell’artista e riflettere sulla capacità dell’arte di generare esperienze condivise, stimolare nuove forme di ascolto e mettere in discussione il confine tra opera e spettatore. L’evento è gratuito, ma con prenotazione obbligatoria.