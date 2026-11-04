Dialoghi intorno alla scultura: un incontro dedicato all’arte di Amalia Del Ponte

Proprio a partire dalle opere esposte è in programma – giovedì 5 novembre alle 18 – “Dialoghi intorno alla scultura” , un incontro dedicato alla ricerca artistica di Amalia Del Ponte e alle diverse possibilità di relazione tra opera e pubblico. A confrontarsi saranno Marcella Cattaneo, Anna Chiara Cimoli e don Giuliano Zanchi , che approfondiranno il rapporto tra opera, spazio e spettatore, soffermandosi sul ruolo attivo di chi visita una mostra e sulla dimensione spirituale dell’arte.

Al centro dell’esposizione ci sono i litofoni realizzati da Del Ponte, opere che trasformano la pietra in uno strumento capace di produrre suoni e vibrazioni. Per ascoltarli, il pubblico è invitato a toccarli e a percuoterli attraverso appositi battenti disegnati dalla stessa artista, liberando così le sonorità racchiuse nella materia. L’incontro sarà un’occasione per approfondire, attraverso prospettive differenti, la ricerca dell’artista e riflettere sulla capacità dell’arte di generare esperienze condivise, stimolare nuove forme di ascolto e mettere in discussione il confine tra opera e spettatore. L’evento è gratuito, ma con prenotazione obbligatoria.