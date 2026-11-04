Di padre in figlio: alla frontiera di Orio il passaggio di testimone in Polizia tra Luca e Valerio

Per i passeggeri è un normale controllo prima della partenza. Per Luca e Valerio, invece, il box della Polizia di Frontiera dell’aeroporto di Orio al Serio è diventato il punto d’incontro tra due momenti della vita professionale: l’ultima settimana di servizio di un padre e le prime settimane in divisa del figlio. Due percorsi che si incrociano sulla stessa linea di frontiera.

Luca si prepara a lasciare la Polizia di Stato dopo oltre trentacinque anni di servizio. Valerio, da poco assegnato alla Polizia di Frontiera di Orio al Serio, è invece all’inizio della propria esperienza ed è ancora impegnato nel periodo di prova. Mercoledì mattina hanno lavorato insieme nel turno dalle 7 alle 13, nello stesso reparto e dietro lo stesso vetro.

Per consentire loro di condividere questo ultimo tratto di strada, Luca è stato aggregato, per il periodo conclusivo della sua carriera, all’Ufficio di Polizia di Frontiera di Orio al Serio. Ha così raggiunto Bergamo da Roma per prestare servizio accanto al figlio, proprio mentre uno si prepara a salutare l’uniforme e l’altro comincia a misurarsi con le responsabilità che essa comporta. Una circostanza molto rara, che trasforma un normale turno del mattino in un ideale passaggio di consegne.

Nato a Nettuno l’8 gennaio 1967 e diplomato in ragioneria, Luca svolge il servizio militare tra il 1987 e il 1988. È proprio in quel periodo che, quasi per caso, viene a conoscenza del concorso per Allievi Agenti. Una sera incontra un commilitone intento a compilare la domanda e decide di tentare anche lui. Ce la fa.

Il 28 gennaio 1991 parte per la Scuola Allievi Agenti di Trieste, dove frequenta il 126° corso. Comincia così una carriera che lo porta prima alla Questura di Milano, tra posti fissi, Volante e Nucleo Scorte, e successivamente negli aeroporti.

Nel dicembre 1993 viene trasferito alla Polaria di Fiumicino, dove si occupa di sicurezza aeroportuale. Nel maggio 1997 arriva alla Polaria di Ciampino, una realtà più contenuta nella quale svolge sia compiti di sicurezza aeroportuale sia servizi di frontiera. Nello stesso anno sposa Sabrina. Dal loro matrimonio nascono Aurora e Valerio.

Valerio cresce osservando il lavoro del padre. Da bambino gioca con i modellini degli aerei e con le automobiline della Polizia. Chiede di indossare la sua divisa, anche quando è ancora troppo grande per le sue spalle. Quello che allora sembra soltanto un gioco, con il passare degli anni diventa prima un desiderio e poi una scelta professionale. Oggi quel bambino che giocava con gli aeroplanini si trova accanto al padre, con la propria uniforme e nello stesso turno di servizio.

Davanti al box scorre il movimento quotidiano dell’aeroporto. Passano viaggiatori, famiglie con bambini, studenti, lavoratori e turisti. Ognuno porta con sé una destinazione, una ragione per partire e una storia personale. Il tempo di mostrare il documento, rispondere a una domanda e poi riprendere in fretta il cammino verso il gate d’imbarco.

Al di là del vetro, però, si sta svolgendo un altro attraversamento, meno visibile ma altrettanto concreto. Nello stesso spazio s’incontrano l’esperienza di una generazione e le aspettative di quella successiva. Luca conosce il peso e il significato di gesti ripetuti migliaia di volte in aeroporti e realtà differenti. Valerio sta imparando a compierli con l’attenzione richiesta da un servizio delicato. Uno conclude il proprio percorso. L’altro comincia a costruirlo. La stessa frontiera, attraversata in due direzioni diverse.

Per chi viaggia, il box è una postazione da superare per proseguire verso la destinazione. Per chi vi lavora, è un luogo nel quale, giorno dopo giorno, si accumulano incontri, volti, gesti ed esperienza professionale. È una struttura piccola ed essenziale, costruita per assolvere una funzione precisa. Eppure, con il passare degli anni, finisce per diventare un osservatorio sull’umanità in movimento. Dentro e fuori dal box si incrociano storie destinate a sfiorarsi soltanto per pochi istanti: partenze, ritorni, attese e ricongiungimenti.

Le frontiere, del resto, non si limitano a tracciare una linea o a separare due territori. Quando diventano luoghi d’incontro e di dialogo, mettono in relazione esperienze differenti. Non dividono soltanto mondi: possono crearne di nuovi, moltiplicando prospettive e possibilità. È ciò che accade mercoledì mattina a Orio al Serio.

Per gran parte della sua carriera Luca ha controllato i documenti di chi attraversava la frontiera. Ora passa il passaporto di un viaggiatore a Valerio, quasi a dirgli che, da questo momento, spetterà a lui stare dall’altra parte del vetro: verificare, osservare, decidere e assumersi la responsabilità di un servizio tanto delicato quanto importante.

Non è la consegna di un incarico e neppure di un ruolo che possa essere ereditato. È la trasmissione di qualcosa di meno visibile: l’esperienza, l’esempio e il senso di appartenenza a un’istituzione. A rendere visibile questo momento è una fotografia scattata insieme al dirigente dell’Ufficio, presente accanto a Luca e Valerio come testimone di un passaggio professionale e familiare che non ha bisogno di una cerimonia solenne. È il dirigente di Valerio ma, altra pennellata in questa storia… era anche il funzionario di suo padre oltre dieci anni prima a Ciampino.

Al centro della scena c’è quel passaporto che, con un gesto rapido, passa simbolicamente dalle mani del padre a quelle del figlio. Quasi nessuno, transitando davanti al box, si accorge di quanto sta accadendo. Per i viaggiatori resta una normale postazione di frontiera. Per Luca e Valerio, invece, quel luogo assume da oggi un significato diverso.

Forse la frontiera più bella è proprio questa: non quella che divide, ma quella che può essere attraversata dalle esperienze e dalle storie delle persone.

La vicenda di Luca e Valerio mostra come una frontiera possa mettere in comunicazione non soltanto territori, ma anche tempi e generazioni. Nel box di Orio al Serio, durante quest’ultima settimana trascorsa insieme, l’esperienza del padre e l’inizio professionale del figlio si sono intrecciati tra documenti, voli in partenza e passeggeri in transito.

Il passaggio che rimane impresso questa mattina non lascia un segno sulla pista o sulle carte geografiche. Lascia una traccia nella memoria di entrambi e, soprattutto, nel percorso appena cominciato da Valerio.

Sarà Valerio a tornare dietro quel vetro. Da quel momento, chissà, il box non sarà più soltanto una postazione di frontiera. Sarà anche il luogo dove, per alcuni giorni, ha lavorato accanto al suo papà e ne ha raccolto idealmente il testimone.