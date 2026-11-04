Con il passamontagna tra la folla: nei guai il trapper Mboss. Scatta il Daspo urbano per sei mesi

Il trentenne Mohamed Sy è stato fermato in zona stazione durante la manifestazione cittadina dello sciopero. Sul suo profilo social ha pubblicato la notifica della Questura

Un passamontagna nero calato sul volto a due passi dalla stazione, poi la perquisizione in casa e infine una serie di misure di prevenzione per limitare gli spostamenti in centro. È Mohamed Sy, in arte Mboss, il trapper denunciato dalla Polizia di Stato di Bergamo. Classe 1995, cresciuto tra i palazzi di Zingonia, il trapper è da tempo un volto noto della scena musicale locale. Nei suoi brani ha sempre raccontato la vita di periferia, tra rivalsa sociale e descrizioni cruda del quartiere; testi e immaginario di strada che già in passato lo avevano portato all’attenzione delle forze dell’ordine, fino a una querela per alcune espressioni ritenute offensive.

I fatti risalgono al pomeriggio del 30 ottobre scorso, nelle vicinanze della stazione ferroviaria di Bergamo, durante i servizi di ordine pubblico predisposti dalla Questura per monitorare il corteo organizzato nell’ambito dello sciopero nazionale. In quell’occasione, gli agenti hanno notato un gruppo di ragazzi vestiti di scuro, all’interno del quale spiccava proprio la figura del musicista con il viso coperto. Di fronte alla richiesta dei poliziotti di mostrare il volto, non avendo fornito alcuna motivazione idonea a giustificare il travisamento, per il trapper è scattata la denuncia a piede libero per la violazione dell’articolo 5 della legge 152/1975 — che vieta l’uso di mezzi atti a rendere difficoltosa l’identificazione in luogo pubblico — accompagnata dal sequestro dell’indumento. Lui stesso, sul suo profilo social, ha pubblicato in questi minuti la notifica della Questura.

L’episodio ha spinto le forze dell’ordine a ulteriori approfondimenti, anche alla luce della particolare tensione legata al contesto della manifestazione, segnato dalle recenti polemiche sui disordini e i danneggiamenti verificatisi in città il precedente 17 ottobre, unitamente all’analisi dei profili social del giovane. Elementi che hanno portato la Questura a disporre un fermo preventivo nei suoi confronti, mantenuto per tutta la durata del corteo fino alla serata. La vicenda ha preso poi un’ulteriore svolta con la successiva perquisizione domiciliare, durante la quale gli agenti hanno rinvenuto nella disponibilità del trentenne 45,23 grammi di hashish, facendo scattare la contestazione per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.