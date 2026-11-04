Con Eternal 36 debutta il Florida e accelera la strategia di crescita di Bellini Yacht negli Usa

Dopo un anno di investimenti strategici negli Stati Uniti, Bellini Yacht Group ha compiuto un ulteriore importante passo nello sviluppo della propria presenza in Nord America con il debutto americano dell’Eternal 36 durante il recente Fort Lauderdale International Boat Show (FLIBS). La presentazione ha rappresentato la prima introduzione ufficiale del nuovo progetto superyacht di Bellini al mercato statunitense, confermando il crescente impegno dell’azienda in una delle aree più importanti al mondo per la nautica da diporto.

Il debutto americano di Eternal 36 si inserisce in una più ampia strategia di sviluppo del mercato avviata nel corso del 2026, che ha incluso la nomina di James Carter quale rappresentante Bellini negli Stati Uniti e il rafforzamento della presenza commerciale dell’azienda nelle principali destinazioni nautiche del Paese. Nel corso dell’anno, Bellini ha continuato ad ampliare il proprio network internazionale, investendo in competenze locali e sviluppando relazioni con armatori, dealer e operatori del settore per supportare le proprie ambizioni di crescita a lungo termine in Nord America.

“La presentazione di Eternal 36 a Fort Lauderdale rappresenta una tappa importante del nostro percorso di crescita internazionale”, ha dichiarato Battista Bellini, CEO di Bellini Yacht Group.”Gli Stati Uniti sono uno dei mercati nautici più dinamici e influenti al mondo e nell’ultimo anno abbiamo investito in modo significativo per costruire le basi di uno sviluppo duraturo. Il FLIBS ci ha offerto l’opportunità di presentare Eternal 36 ad armatori, broker e professionisti del settore statunitense, rafforzando ulteriormente la presenza di Bellini in questo mercato strategico”.

Anche durante il FLIBS, il crescente impegno di Bellini sul mercato americano è stato evidenziato dalla presenza dell’Astor 36 presso la Bahia Mar Marina, una delle destinazioni nautiche più prestigiose della Florida meridionale e punto di riferimento per la comunità nautica internazionale. Il modello incarna l’approccio distintivo di Bellini al design nautico contemporaneo, unendo artigianalità italiana, ingegneria innovativa ed eleganza raffinata. A supporto della strategia di espansione di Bellini contribuisce inoltre la collaborazione commerciale con Worth Avenue Yachts e Royal Yacht International, la cui presenza internazionale e l’ampia rete di contatti stanno favorendo l’introduzione di Eternal 36 presso potenziali armatori nei principali mercati globali, inclusi gli Stati Uniti. Questa cooperazione fa parte di una più ampia piattaforma commerciale sviluppata per sostenere il posizionamento e lo sviluppo internazionale del primo progetto superyacht di Bellini.

Durante il FLIBS, Bellini ha inoltre ospitato, insieme a Worth Avenue Yachts, la presentazione ufficiale alla stampa americana di Eternal 36, offrendo a giornalisti, broker e professionisti del settore l’opportunità di scoprire il progetto e approfondire la visione che ha guidato l’ingresso del marchio nel segmento dei superyacht. La presentazione americana di Eternal 36 rappresenta una tappa fondamentale nell’evoluzione di Bellini Yacht Group. Presentato per la prima volta a livello mondiale alla fine di settembre, il progetto segna il debutto della nuova Divisione Superyacht di Bellini e l’ingresso dell’azienda nel settore dei superyacht in acciaio e alluminio.

Concepito come explorer yacht di 36,13 metri destinato alla navigazione oceanica senza limiti, Eternal 36 unisce ingegneria avanzata, design contemporaneo e una forte attenzione all’esperienza dell’armatore. Sviluppato in collaborazione con partner di fama internazionale quali Hydro Tec, m2atelier e Nicolai Yacht

Consulting, lo yacht è stato progettato per offrire grande autonomia di navigazione, eccellenza ingegneristica e valore nel tempo, rimanendo fedele alla tradizione Bellini fatta di qualità costruttiva e cura meticolosa dei dettagli.

“Eternal 36 è molto più di un nuovo modello. Rappresenta l’inizio del percorso di Bellini nel mondo dei superyacht e l’espressione di una visione fondata sulla navigazione a lungo raggio, sulla personalizzazione e su un approccio centrato sull’armatore”, ha dichiarato Francesco Frediani, Direttore della Divisione Superyacht di Bellini.“Presentare lo yacht al mercato statunitense è stato un passaggio naturale nell’evoluzione del progetto. Insieme a partner come Worth Avenue Yachts e Royal Yacht International, stiamo introducendo Eternal 36 a un pubblico particolarmente sofisticato, che apprezza qualità, solidità ingegneristica ed esperienze altamente personalizzate. La loro competenza, reputazione e presenza internazionale avranno un ruolo importante nel posizionare Eternal 36 presso armatori alla ricerca di un explorer yacht altamente customizzabile che unisca autonomia, comfort e design italiano senza tempo”.

Francesco Frediani, Direttore della Divisione Superyacht di Bellini

Classificato da RINA e pienamente conforme al Red Ensign Group Yacht Code, Eternal 36 è stato progettato per la navigazione oceanica senza restrizioni e offre un’autonomia superiore alle 4.000 miglia nautiche. Lo yacht rappresenta il primo modello di una nuova gamma di superyacht Bellini destinata ad ampliarsi negli anni a venire.

La combinazione di una presenza commerciale rafforzata negli Stati Uniti, partnership strategiche con operatori di riferimento del settore e il successo del debutto americano di Eternal 36 confermano l’impegno di lungo termine di Bellini Yacht Group verso il mercato nordamericano. Mentre l’azienda continua a sviluppare le proprie ambizioni nel segmento dei superyacht e ad ampliare la propria rete commerciale internazionale, gli Stati Uniti sono destinati a rimanere uno dei pilastri della futura strategia di crescita del Gruppo.

Bellini Group



Il Gruppo Bellini, fondato nel 1967, opera – anche attraverso le sue filiali – nel settore della nautica di lusso come costruttore di imbarcazioni con il marchio Bellini Yacht e nel commercio di barche (sia nuove che usate), con un reparto dedicato al restauro e alla commercializzazione di imbarcazioni Riva d’epoca e una divisione che offre servizi di rimessaggio e assistenza in porto. Il Gruppo Bellini offre inoltre una vasta gamma di servizi, tra cui refitting e verniciatura, trasporto imbarcazioni, charter, consulenza, assistenza meccanica e manutenzione. Il Gruppo Bellini attribuisce grande importanza alla ricerca estetica con un forte legame con l’arte, come dimostrano le significative collaborazioni con artisti internazionali. Commercializza inoltre accessori, oggetti da collezione,

abbigliamento nautico e organizza escursioni guidate in barca sul Lago d’Iseo. La sede principale si trova a Clusane d’Iseo (BS), sulle rive del Lago d’Iseo (Italia), dove si trovano anche il cantiere navale, i magazzini al coperto e all’aperto, l’officina meccanica, le aree di refitting e manutenzione. Lo stabilimento di produzione si trova a Corte Franca, in Franciacorta.

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