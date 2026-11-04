Ciclabile, marciapiedi e attraversamenti: ecco come cambierà viale Giulio Cesare

Uno dei rendering diffusi dal Comune

La Giunta approva il progetto da 280mila euro tra piazzale Oberdan e via Pietri. Previsti interventi per eliminare le barriere architettoniche e aumentare la sicurezza di pedoni e ciclisti

Bergamo. Via libera al progetto esecutivo da 280mila euro per migliorare sicurezza e accessibilità di viale Giulio Cesare, nel tratto compreso tra piazzale Oberdan e via Dorando Pietri. La giunta comunale ha approvato l’intervento, che prevede l’eliminazione delle barriere architettoniche, la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali, il completamento del percorso ciclabile e la riqualificazione dei marciapiedi.

L’opera si inserisce nel programma di manutenzione straordinaria delle strade e degli spazi pubblici e completa gli interventi di riqualificazione già realizzati lungo il viale. Uno degli obiettivi è dare continuità alla pista ciclabile bidirezionale esistente, che attualmente si interrompe a metà del viale, costringendo chi si sposta in bicicletta a immettersi nella carreggiata. Il progetto prevede di prolungarla fino al collegamento con il percorso ciclabile proveniente dalla zona dello stadio, creando così un itinerario più sicuro e continuo tra i due quartieri.

Marciapiedi più accessibili e interventi sulle alberature

Una parte importante dei lavori riguarderà i percorsi pedonali. In diversi punti, le radici superficiali dei platani hanno provocato il sollevamento delle pavimentazioni e la deformazione dei cordoli, creando dislivelli e ostacoli, soprattutto per le persone anziane, i bambini e chi ha difficoltà motorie. Per superare queste criticità è previsto l’allargamento dei marciapiedi verso la carreggiata, con la creazione di un passaggio largo 90 centimetri in corrispondenza delle alberature. L’intervento comporterà la riduzione di alcuni posti auto, il cui numero sarà stabilito durante l’esecuzione dei lavori. Saranno inoltre riorganizzate le aiuole, con la rimozione di alcune pavimentazioni in porfido e la realizzazione di nuove superfici verdi o pavimentate, a seconda delle caratteristiche dei diversi tratti. Le soluzioni individuate puntano sia a migliorare la percorribilità dei marciapiedi sia a garantire condizioni più favorevoli allo sviluppo delle radici, limitando il rischio di nuovi sollevamenti. I lavori interesseranno anche il tratto oltre l’incrocio con via Pietri, dove sarà ampliato il percorso pedonale in corrispondenza delle alberature esistenti.

Attraversamenti pedonali più sicuri

Il progetto comprende anche la riqualificazione degli attraversamenti, con l’inserimento di percorsi tattili per le persone cieche e ipovedenti e l’installazione di nuova segnaletica luminosa per aumentarne la visibilità. Sono previste inoltre la rimozione di alcune isole spartitraffico, il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale, opere puntuali sulle pavimentazioni stradali e l’adeguamento del sistema di raccolta delle acque meteoriche.