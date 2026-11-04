Bergamo, pedone investito dall’e-Brt nella stazione autolinee

Bergamo . Un uomo di 46 anni è stato investito da un autobus della linea e- Brt nella serata di mercoledì 4 novembre, pochi minuti dopo le 19,30, nei pressi della stazione autolinee. Secondo le prime informazioni, il mezzo pubblico si stava immettendo nella pensilina numero 3 quando avrebbe urtato un pedone.

Il 46enne, un senza fissa dimora di origine polacca, avrebbe attraversato barcollando, finendo contro il bus. Dopo l’impatto è sempre rimasto cosciente: è stato soccorso dai sanitari della Croce Rossa di Bergamo e trasportato in ospedale, alla Gavazzeni, dove è arrivato in codice giallo. Secondo alcuni testimoni, l’uomo avrebbe chiesto una sigaretta ai soccorritori.