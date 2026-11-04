Mercoledì sera|
Bergamo, pedone investito dall’e-Brt nella stazione autolinee
L’incidente nei pressi di una delle pensiline. L’uomo, senza fissa dimora di 46 anni, è sempre rimasto cosciente: è finito contro il bus barcollando
Bergamo. Un uomo di 46 anni è stato investito da un autobus della linea e-Brt nella serata di mercoledì 4 novembre, pochi minuti dopo le 19,30, nei pressi della stazione autolinee. Secondo le prime informazioni, il mezzo pubblico si stava immettendo nella pensilina numero 3 quando avrebbe urtato un pedone.
Il 46enne, un senza fissa dimora di origine polacca, avrebbe attraversato barcollando, finendo contro il bus. Dopo l’impatto è sempre rimasto cosciente: è stato soccorso dai sanitari della Croce Rossa di Bergamo e trasportato in ospedale, alla Gavazzeni, dove è arrivato in codice giallo. Secondo alcuni testimoni, l’uomo avrebbe chiesto una sigaretta ai soccorritori.
Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato, la polizia locale di Bergamo per i rilievi e alcuni militari dell’Esercito, impegnati a presidiare la stazione.