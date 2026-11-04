Addio a Elio Zambelli: il mondo della montagna è in lutto

Per chi ama la montagna è un giorno triste: è morto Elio Zambelli.

“Elio, te ne sei andato; probabilmente ora stai scoprendo altre vie nella tua inesauribile ricerca di nuove esperienze e avventure – scrive Claudio Armati, già sindaco di Ponteranica e presidente di Pattini e Pareti -. Ma in quanti ti hanno conosciuto e avuto modo di apprezzarti, lasci un grande dolore e rimpianto. Le tue creature, le falesie di Sorisole, la palestra di arrampicata di Ponteranica e il grande contributo di idee e di lavoro che hai dato per la realizzazione e per la vita del rifugio del Canto Alto, sono il tuo lascito alla comunità che dovrà trovare un modo per ricordarti. Lo faremo anche noi di pattini e Pareti – è un nostro impegno – coltivando la tua passione e portando avanti le tante iniziative che hai creato”.