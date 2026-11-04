Sorisole|
Addio a Elio Zambelli: il mondo della montagna è in lutto
Elio Zambelli, presidente dell’associazione Rifugio Canto Alto, è scomparso. La croce del Canto Alto è illuminata in questi giorni e lo sarà fino a venerdì quando alle 10 presso la Parrocchiale di Sorisole si terranno le esequie funebri
Per chi ama la montagna è un giorno triste: è morto Elio Zambelli.
“Elio, te ne sei andato; probabilmente ora stai scoprendo altre vie nella tua inesauribile ricerca di nuove esperienze e avventure – scrive Claudio Armati, già sindaco di Ponteranica e presidente di Pattini e Pareti -. Ma in quanti ti hanno conosciuto e avuto modo di apprezzarti, lasci un grande dolore e rimpianto. Le tue creature, le falesie di Sorisole, la palestra di arrampicata di Ponteranica e il grande contributo di idee e di lavoro che hai dato per la realizzazione e per la vita del rifugio del Canto Alto, sono il tuo lascito alla comunità che dovrà trovare un modo per ricordarti. Lo faremo anche noi di pattini e Pareti – è un nostro impegno – coltivando la tua passione e portando avanti le tante iniziative che hai creato”.
Anche l’associazione Rifugio Canto Alto lo ricorda: “Elio Zambelli, il nostro amato Presidente,ci ha lasciato. L’Associazione è in lutto . La croce del Canto Alto è illuminata in questi giorni e lo sarà fino a venerdì quando alle 10 presso la Parrocchiale di Sorisole si terranno le esequie funebri. Grazie Elio per tutto quello che hai fatto per noi”.