Vigili del fuoco, in arrivo 65mila euro per tre caserme bergamasche

Sessantacinquemila euro per la manutenzione di tre caserme dei Vigili del fuoco in provincia di Bergamo. È il finanziamento messo a disposizione da Regione Lombardia e ripartito dalla Provincia tra i distaccamenti di Treviglio, Romano di Lombardia e Gazzaniga.

La quota destinata a Treviglio è di 25mila euro, mentre a Romano di Lombardia e Gazzaniga andranno 20mila euro ciascuno. Le risorse serviranno a realizzare interventi di manutenzione degli immobili che ospitano le squadre di volontari, con l’obiettivo di migliorarne la funzionalità e garantire strutture adeguate alle attività di soccorso.

Il finanziamento è stato reperito nella sessione di assestamento del bilancio regionale dello scorso luglio, come ha ricordato il consigliere regionale Giovanni Malanchini: “Soddisfatto di questo risultato e di aver reperito queste risorse nella sessione di assestamento di bilancio di luglio 2026 – aggiunge il Consigliere regionale Giovanni Malanchini -. L’intervento é diretto ad effettuare lavori di manutenzione delle sedi dei tre distaccamenti ed è il segno tangibile della vicinanza della Regione ai Vigili del Fuoco Volontari. Ringrazio anche la Provincia di Bergamo per il grande supporto operativo che consente di far giungere in modo capillare queste risorse sui territori”.