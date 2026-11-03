Teatro, fotografia e poesia per raccontare la disabilità: tre appuntamenti a novembre con “Perché no?!”

Treviglio. Teatro, fotografia e poesia per raccontare la disabilità attraverso uno sguardo diverso, capace di andare oltre gli stereotipi e mettere al centro le persone, le loro capacità e il loro modo di entrare in relazione con gli altri. È il filo conduttore delle iniziative promosse nel mese di novembre dall’associazione “Perché no?!” Aps, che porta in città alcuni progetti culturali con protagonisti giovani con abilità differenti.

Il primo appuntamento è in programma giovedì 12 novembre alle 20.30 al Tnt, dove, dopo il successo delle precedenti edizioni, torneranno in scena le performance teatrali “Così noi” e “Senza copione, solo vita”. Due lavori che affrontano aspetti diversi dell’esperienza della disabilità, attraverso il linguaggio del teatro sociale e il coinvolgimento diretto dei protagonisti.

La prima performance, curata dalla regista Monica Dolci, affronta il tema del diritto di essere sé stessi, superando le immagini precostituite e gli stereotipi che spesso la società attribuisce alle persone con disabilità. Al centro c’è la possibilità di esprimere la propria identità, manifestare un modo originale di vivere e costruire relazioni con il mondo circostante.

La seconda, diretta da Daniela Ghezzi, esplora invece il rapporto tra madri e figli con fragilità. Un legame complesso, fatto di cura, amore e difficoltà quotidiane, che attraverso la condivisione può diventare anche occasione di sostegno reciproco. Entrambe le performance nascono all’interno del laboratorio di Teatro Sociale “Dagli occhi al cuore… ed oltre”.

Accanto al teatro, dall’11 al 16 novembre, lo spazio MenoUno, in piazza Garibaldi 7, ospiterà la mostra fotografica “Il calore delle stelle”, ispirata all’omonimo libro. Il progetto propone un percorso che, nel rispetto dell’unicità di ciascuna persona e delle sue modalità comunicative, accompagna il visitatore dalla dimensione della solitudine alla possibilità di un incontro autentico.

A comporre questo racconto sono gli scatti di Giacomo Nuzzo e le poesie di Cristiano Sormani Valli. Fotografia e parole si intrecciano per restituire il valore delle relazioni e il calore che nasce dall’incontro con l’altro, riconoscendosi parte della stessa umanità.