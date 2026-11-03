Tagli alla sanità, Marinoni: “Risorse insufficienti, le liste d’attesa si allungheranno ancora”

“Al di là delle schermaglie politiche, il punto è che le risorse stanziate sono insufficienti rispetto al fabbisogno. In questa prospettiva, purtroppo, le liste d’attesa si allungheranno ancora”. Così il dottor Guido Marinoni, presidente dell’Ordine dei Medici di Bergamo, commenta le notizie relative ai contenuti della nuova Manovra per quanto riguarda la sanità.

Nel dibattito politico la maggioranza rivendita lo stanziamento “record” di fondi con 2,4 miliardi di nuove risorse per il Servizio Sanitario Nazionale, mentre le opposizioni denunciano un calo dell’incidenza sul Pil e un definanziamento reale. Sempre nella manovra, sotto la voce sanità, ai 2,4 miliardi si aggiungono 1,6 milioni di euro che non saranno destinati a incrementare le prestazioni offerte dal Ssn, ad assumere personale o a ridurre strutturalmente le liste d’attesa ma al voucher sanitario. Si tratta di una carta del valore di 300 euro rivolta agli over 75 che percepiscono una pensione fino a 28mila euro annui, utilizzabile per l’acquisto di beni e prestazioni in materia sanitaria. Potrà essere adoperata per sostenere le spese sanitarie non coperte dal Ssn, dunque, per pagare farmaci da banco nonché visite specialistiche nel privato. Abbiamo intervistato il dottor Marinoni chiedendogli un parere.

Che cosa pensa dei nuovi tagli alla sanità di cui si sta parlando nelle ultime ore?

Quando si parla delle risorse destinate alla sanità in genere il governo evidenzia che gli stanziamenti sono maggiori rispetto agli anni precedenti, mentre le opposizioni puntano il dito sul fatto che sono inferiori considerando la percentuale rispetto al Pil (Prodotto Interno Lordo, ndr). Questa, però, è una polemica che secondo me lascia il tempo che trova: al di là delle schermaglie e della dialettica tra le parti, guardando ai numeri, il punto è che le risorse sono insufficienti. Per fare una valutazione oggettiva bisogna guardare all’ammontare che serve e vedere se viene coperto oppure no e le Regioni hanno detto chiaramente che non basta.

Ci spieghi

In base alle informazioni disponibili, le risorse destinate alla sanità vengono aumentate ma non in modo adeguato a rispondere alle esigenze. Quello che dà fastidio è che vengano stanziate risorse per la tessera del valore di 300 euro con cui gli over 75 che vivono in condizioni non agiate potranno acquistare prestazioni a valenza sanitaria: finalizzata a sostenere le spese sanitarie non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, rappresentando di fatto un assist al settore della sanità privata. Per la sua natura, questo voucher rischia di essere un veicolo di inappropriatezza e a tal proposito va aggiunta un’ulteriore considerazione.

Quale?

Bisognerà vedere quali prestazioni riguarderà. Verranno definite con un decreto interministeriale formulato dal ministero del Lavoro e dal ministero dell’Economia e delle Finanze, escludendo di fatto il ministero della Salute. Quindi si tratta di una misura meramente finanziaria. Sarebbe stato meglio utilizzarli per investire nel Sevizio Sanitario Nazionale per abbattere le liste d’attesa, soprattutto considerando la carenza di risorse destinate a quest’ultimo.

E come mai si è optato per la tessera secondo lei?

La spiegazione è semplice: se si destinano le risorse al Servizio Sanitario Nazionale si abbattono le liste d’attesa ma si compie un’azione che non è molto visibile, mentre se si mette nelle mani di un anziano una tessera per acquistare prestazioni sanitarie si compie un’operazione che ha una valenza di marketing politico importante. In periodo pre-elettorale si può capire facilmente quale sia la logica che porta a un provvedimento come questo.

Ma come si dice da più parti, è una “mancia per i privati”?

Sicuramente. Non so quali siano le prestazioni che si potranno acquistare attraverso la tessera, ma il fatto che non vengano individuate con il ministero della Salute le rende uno spreco di risorse.

Se la sanità ha a disposizione risorse insufficienti quali possono essere le ripercussioni?

In questa prospettiva si allungheranno ancora le liste d’attesa, che costituiscono il meccanismo principale per il contenimento della spesa sanitaria. Il ragionamento è semplice: dato che non ci sono risorse adeguate per pagare tutte le prestazioni sanitarie erogate, le persone vengono messe in coda. Significa fare una promessa e non mantenerla, perché il diritto alla salute viene riconosciuto ma di fatto non risulta esigibile dal paziente in un determinato lasso di tempo.

In tale contesto, quali sono le possibili soluzioni?