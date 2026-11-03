Sotto una nuova luce: la rinascita oltre la malattia in una serata di beneficenza

Una serata in cui arte, sensibilità e solidarietà si incontrano per dare voce a un’esperienza profondamente umana: il cambiamento che la malattia porta nella vita di una donna, nel rapporto con il proprio corpo e nel modo di guardare se stessa e il mondo.

Venerdì 27 novembre, alle 20, il ristorante Angolo con Vista in ChorusLife ospiterà una cena di beneficenza a favore dell’associazione Cuore di Donna, accompagnata da Sotto una nuova luce, un’installazione immersa e multidisciplinare ideata da Beplano con Cuore di Donna e WAW Network.

Il progetto esplora il percorso di trasformazione interiore che può accompagnare l’esperienza della malattia attraverso sette installazioni, corrispondenti a sette differenti stati di coscienza e altrettante interpretazioni dello stesso corpo femminile, attraversato da luci, emozioni e nuove consapevolezze.

Fotografia, luce, voce e spazio si intrecciano in un’esperienza che invita il pubblico a superare lo sguardo esteriore per entrare in una dimensione più intima, fatta di paure, ascolto, cambiamento e possibilità.

Una voce femminile, ispirata a una testimonianza reale tratta da La via del dolore di Maddalena Vicini, accompagna il visitatore lungo il percorso, mentre una danzatrice contribuisce a esprimere il dialogo tra corpo e anima.

Il messaggio al centro dell’installazione è racchiuso in una frase “Niente sarà più come prima. Io posso cambiare”. Non una storia di malattia soltanto, dunque, ma una riflessione sulla possibilità di trasformare un’esperienza difficile in un nuovo modo di abitare se stessi e la propria vita. L’evento è organizzato da WAW Network, con il supporto di Beplano, promosso da BergaMeet a favore dell’associazione Cuore di Donna. Quattro realtà unite dal desiderio di generare valore attraverso la cultura, le relazioni e l’impegno sociale.