Seriate, muore una 53enne dopo una caduta da moto: traffico in tilt

Tragedia nel pomeriggio di martedì 3 novembre a Seriate, dove una caduta da moto è costata la vita a una 53enne in moto. L’incidente si è verificato lungo la circonvallazione, sulla strada provinciale ex statale 671A, all’altezza del rondò.

L’allarme è scattato poco dopo le 15.15. La centrale operativa ha inviato sul posto un’ambulanza e un’automedica per prestare soccorso alla persona coinvolta. Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari, per la donna non c’è stato nulla da fare: è morta poco dopo l’impatto.