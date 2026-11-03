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Seriate, muore una 53enne dopo una caduta da moto: traffico in tilt

3 novembre 2026 | 16:27
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di Redazione

Redazione

Seriate, muore una 53enne dopo una caduta da moto: traffico in tilt

La tragedia lungo la provinciale 671A, all’altezza del rondò

Tragedia nel pomeriggio di martedì 3 novembre a Seriate, dove una caduta da moto è costata la vita a una 53enne in moto. L’incidente si è verificato lungo la circonvallazione, sulla strada provinciale ex statale 671A, all’altezza del rondò.

L’allarme è scattato poco dopo le 15.15. La centrale operativa ha inviato sul posto un’ambulanza e un’automedica per prestare soccorso alla persona coinvolta. Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari, per la donna non c’è stato nulla da fare: è morta poco dopo l’impatto.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Bergamo, impegnati negli accertamenti per ricostruire la dinamica dello scontro e chiarire le circostanze che hanno portato all’incidente.

Pesanti le conseguenze anche sulla viabilità. Lo schianto ha provocato rallentamenti e lunghe code lungo la circonvallazione, con ripercussioni sul traffico nella zona.