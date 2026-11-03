Seriate|
Cronaca/
Muore a 53 anni dopo una caduta dalla moto. Code in superstrada
3 novembre 2026 | 16:27
La tragedia poco dopo le 15 lungo lo svincolo del Cassinone. Sul posto la polizia locale
Seriate. Una motociclista di 53 anni ha perso la vita questo pomeriggio in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 15 lungo lo svincolo del Cassinone.
Secondo i primi accertamenti effettuati dalla polizia locale, si tratterebbe di una caduta autonoma, avvenuta senza il coinvolgimento di altri veicoli. Alcuni automobilisti di passaggio si sono fermati tempestivamente per proteggere la scena e prestare i primi soccorsi, evitando che altri mezzi sopraggiungessero.
Nonostante il tempestivo intervento del personale sanitario giunto sul posto, per la donna non c’è stato purtroppo nulla da fare: i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.