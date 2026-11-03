Nel bresciano|
Scontro frontale tra due mezzi pesanti a Capriolo, muore un camionista di 55 anni
A pochi passi dalla Bergamasca l’incidente tra un’autocisterna contenente azoto e un autocompattatore
Capriolo (Brescia). Un camionista di 55 anni ha perso la vita in un frontale tra due mezzi pesanti che si è verificato nella mattina di martedì 3 novembre a Capriolo, in provincia di Brescia, a pochi passi dal confine con il territorio bergamasco.
L’incidente si è verificato sulla curva della provinciale 469 (che collega Capriolo e Palazzolo sull’Oglio) intorno alle 9.20, vicino all’auostrada. Un’autocisterna e un autocompattatore sono finiti l’uno contro l’altro.
Ad avere la peggio è stato il conducente dell’autocisterna, un 55enne bresciano che ha perso la vita nel durissimo impatto. Il conducente dell’altro mezzo pesante è stato invece soccorso con l’elicottero di Areu alzatosi in volo da Bergamo ed è stato trasportato con traumi multipli in codice giallo ai Civili di Brescia.
Sul posto è stato necessario anche l’intervento di due ambulanze, automedica, auto infermieristica, vigili del fuoco e polizia stradale. Al momento la strada è stata chiusa dalla rotatoria di Capriolo fino all’uscita di Palazzolo, all’altezza del cimitero. L’area intorno è delimitata, visto che l’autocisterna trasportava azoto.