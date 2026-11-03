Scontro frontale tra due mezzi pesanti a Capriolo, muore un camionista di 55 anni

Foto della Provincia di Brescia

Capriolo (Brescia). Un camionista di 55 anni ha perso la vita in un frontale tra due mezzi pesanti che si è verificato nella mattina di martedì 3 novembre a Capriolo, in provincia di Brescia, a pochi passi dal confine con il territorio bergamasco.

L’incidente si è verificato sulla curva della provinciale 469 (che collega Capriolo e Palazzolo sull’Oglio) intorno alle 9.20, vicino all’auostrada. Un’autocisterna e un autocompattatore sono finiti l’uno contro l’altro.

Ad avere la peggio è stato il conducente dell’autocisterna, un 55enne bresciano che ha perso la vita nel durissimo impatto. Il conducente dell’altro mezzo pesante è stato invece soccorso con l’elicottero di Areu alzatosi in volo da Bergamo ed è stato trasportato con traumi multipli in codice giallo ai Civili di Brescia.