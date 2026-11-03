Sant’Omobono Terme rafforza la Polizia Locale: più personale e nuove tecnologie

Dopo un anno di riorganizzazione arrivano un secondo agente e nuove dotazioni. In programma anche una terza figura a tempo ridotto e, guardando al futuro, possibili collaborazioni tra i Comuni della Valle Imagna

Un organico più strutturato, nuove dotazioni e procedure sempre più digitali. La Polizia Locale di Sant’Omobono Terme entra in una nuova fase dopo il percorso di riorganizzazione avviato dall’Amministrazione comunale nell’ultimo anno.

Dal 1° novembre, accanto all’agente Giuseppe Diana, ha preso servizio un secondo agente, proveniente dal Comune di Mozzo attraverso una procedura di mobilità tra enti. Un ingresso che rafforza la presenza del servizio sul territorio e che sarà seguito dall’arrivo di una terza figura, assunta con orario ridotto, per completare la nuova organizzazione.

L’ampliamento dell’organico consentirà di programmare con maggiore continuità i servizi e di distribuire meglio le attività tra il lavoro sul territorio e gli adempimenti amministrativi. La Polizia Locale è infatti impegnata quotidianamente su più fronti: dalla sicurezza stradale ai controlli di polizia amministrativa, dalla regolamentazione della viabilità alla gestione delle segnalazioni dei cittadini.

Il rafforzamento del personale si inserisce in un più ampio progetto di aggiornamento del servizio. Negli ultimi mesi il Comune ha approvato un nuovo Regolamento della Polizia Locale, che definisce l’organizzazione del servizio, le attribuzioni del personale e le modalità di svolgimento delle attività istituzionali.

Parallelamente sono state rinnovate le dotazioni operative. L’Amministrazione ha disposto l’aggiornamento dell’armamento e dei dispositivi di protezione individuale, con l’obiettivo di adeguare gli equipaggiamenti alle esigenze del servizio e garantire maggiori condizioni di sicurezza agli operatori durante lo svolgimento delle loro funzioni.

Tra le principali novità c’è anche l’introduzione di strumenti digitali per la gestione delle violazioni al Codice della Strada. Gli agenti potranno utilizzare dispositivi mobili per compilare e stampare i verbali direttamente sul luogo dei controlli, riducendo così i successivi passaggi amministrativi. Per il pagamento delle sanzioni è stato inoltre introdotto il sistema PagoPA, che permette ai cittadini di utilizzare i diversi canali abilitati.

Il lavoro di riorganizzazione svolto nell’ultimo anno è stato ricordato anche dal sindaco Sauro Ivo Manzoni, che ha voluto ringraziare l’Agente Scelto di Polizia Locale Daniele Spampinato per il contributo offerto in questi mesi.

«A nome dell’Amministrazione Comunale desidero rivolgere un particolare ringraziamento all’Agente Scelto Spampinato per la professionalità, la disponibilità e l’impegno dimostrati in questi mesi a favore del nostro Comune – sottolinea il sindaco –. Il suo contributo è stato importante sia nelle attività operative sia nel percorso di riorganizzazione del servizio, nell’ammodernamento delle dotazioni e nell’introduzione delle nuove tecnologie».

Con l’ingresso del secondo agente, Sant’Omobono Terme prosegue dunque nel percorso di potenziamento della propria Polizia Locale. L’obiettivo è rendere il servizio sempre più organizzato e presente sul territorio, migliorando la capacità di rispondere alle esigenze della cittadinanza.