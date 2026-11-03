Sant’Omobono Terme, incendio in casa: anziana salvata dai vicini

Momenti di paura in via Alpini, a Sant’Omobono Terme, dove un incendio è divampato all’interno di un’abitazione in cui vive una donna di circa 80 anni. L’anziana è stata tratta in salvo dai vicini di casa che, dopo aver notato il fumo, sono intervenuti per aiutarla a uscire dall’edificio e hanno dato l’allarme. La donna ha riportato alcune lievi ustioni.