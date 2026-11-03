Martedi mattina|
Sant’Omobono Terme, incendio in casa: anziana salvata dai vicini
Fumo in un’abitazione di via Alpini, una donna di circa 80 anni riporta lievi ustioni. Evacuate per precauzione le case vicine, sul posto quattro squadre dei Vigili del fuoco
Momenti di paura in via Alpini, a Sant’Omobono Terme, dove un incendio è divampato all’interno di un’abitazione in cui vive una donna di circa 80 anni. L’anziana è stata tratta in salvo dai vicini di casa che, dopo aver notato il fumo, sono intervenuti per aiutarla a uscire dall’edificio e hanno dato l’allarme. La donna ha riportato alcune lievi ustioni.
L’intervento dei soccorsi è stato tempestivo. Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco di Zogno e Bergamo, impegnati con quattro squadre nelle operazioni di soccorso e nella gestione dell’emergenza. Presenti anche la Croce Rossa, la Polizia locale e i Carabinieri.
Per precauzione sono state evacuate anche le persone che abitano nelle case vicine. Gli edifici circostanti, da una prima valutazione, non presenterebbero danni evidenti, ma saranno necessari ulteriori controlli prima di autorizzare il rientro dei residenti.
Inagibile invece l’abitazione interessata dal rogo. A evitare conseguenze più gravi per l’anziana è stato il pronto intervento dei vicini, che non hanno esitato a soccorrerla prima dell’arrivo delle squadre di emergenza.