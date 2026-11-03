Rubato il peluche dell’Atalanta sulla tomba del piccolo Tommy: “Riportatelo al suo posto”

Azzano San Paolo. Un piccolo gesto di affetto trasformato in un ricordo, portato via da qualcuno. È stato rubato il pupazzo dell’Atalanta che si trovava accanto a Tommy, il piccolo Tommaso Nava, il bambino di 10 anni morto il 1° settembre scorso in seguito a un incidente stradale in via Zanic a, a Bergamo. A segnalare l’accaduto, martedì 3 novembre, sono stati i “Ragazzi Emotivi di Tommy”, attraverso un messaggio condiviso sui social. La mattina stessa Alessia, la mamma del bambino, era andata a trovare il figlio e si è accorta che il peluche non c’era più.

Il pupazzo, un orsetto con indosso la maglia nerazzurra dell’Atalanta, era stato sistemato accanto a Tommy e protetto sotto una campana di vetro, proprio per evitare che le intemperie potessero rovinarlo. Una piccola presenza che accompagnava il ricordo del bambino, scomparso a soli 10 anni mentre tornava a casa in moto con il papà Diego. Da qui l’appello rivolto a chi si è impossessato del pupazzo: “Chiunque sia stato è pregato di riportarlo al suo posto, accanto a Tommy”.

“A tutti voi chiediamo di non commentare con insulti, ma di far girare questo testo il più possibile, perché arrivi a chi si è permesso un gesto tanto vile”, si legge nell’appello. Un invito semplice, quello della famiglia e di chi continua a custodire il ricordo del piccolo Tommaso: restituire un peluche al posto in cui era stato lasciato, accanto a lui.