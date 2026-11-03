“Produzioni Ininterrotte”, nuovo week-end con il festival di letteratura del lavoro

Prosegue il viaggio del Festival di Letteratura del Lavoro, Produzioni Ininterrotte, che fino al 6 dicembre racconta le molteplici sfaccettature del mondo del lavoro attraverso incontri, testimonianze e riflessioni. Dal 6 all’8 novembre, l’Unesco Visitor Centre di Crespi d’Adda (Bg) accoglierà tre ospiti che, da prospettive diverse, racconteranno il valore umano, culturale ed etico del lavoro. Ad aprire il fine settimana sarà l’artista bergamasco di fama internazionale Andrea Mastrovito, venerdì 6 novembre alle 21, con il talk Agnus Dei tra iconografia e spazio sacro. Seguirà, sabato 7 novembre alle 11, lo storico Giovanni Ferrarese con l’incontro Il caporalato. Chiuderà la settimana la giornalista Nicoletta Prandi, domenica 8 novembre alle 11, con Fuori controllo. Tutti gli incontri sono ad ingresso libero.

VENERDI’ 6 NOVEMBRE, ore 21/ Agnus Dei tra iconografia e spazio sacro / talk con ANDREA MASTROVITO

Da Bergamo alla Sagrada Familia. Un percorso che parte da Bergamo e arriva fino al cuore della Sagrada Familia di Barcellona, attraversando disegno, installazione, animazione, ricerca e sperimentazione. È questo il viaggio che il pubblico sarà invitato a compiere insieme all’artista Andrea Mastrovito, protagonista dell’incontro a Crespi d’Adda che offrirà uno sguardo privilegiato sulla sua produzione artistica e sul processo creativo che ne alimenta l’evoluzione. Attraverso una selezione di immagini delle opere più significative realizzate nel corso della sua carriera, Mastrovito guiderà i partecipanti alla scoperta delle connessioni tecniche, poetiche e concettuali che legano linguaggi e progetti apparentemente differenti. Un racconto in prima persona che permetterà di comprendere come il disegno, elemento originario della sua ricerca, si trasformi nel tempo in installazione, video, scultura e intervento nello spazio pubblico, mantenendo sempre al centro una riflessione sul rapporto tra memoria, immaginazione e realtà. Uno dei lavori più prestigiosi e complessi della sua esperienza internazionale è l’Agnus Dei realizzato per la Sagrada Familia di Barcellona. Attraverso un’ampia documentazione fotografica del work in progress, il pubblico potrà entrare nel dietro le quinte di un’opera che dialoga con l’eredità di Gaudí e con il significato profondo di uno dei simboli più importanti della tradizione cristiana. Un incontro che non racconta soltanto un’opera, ma il percorso di un artista bergamasco capace di portare la propria ricerca dal territorio alle più prestigiose scene internazionali, mantenendo intatto il dialogo tra tradizione, contemporaneità e futuro.

Andrea Mastrovito (Bergamo, 1978) vive e lavora tra Bergamo e New York. È un artista multimediale noto per la sua capacità di declinare il disegno attraverso diversi mezzi espressivi, dal foglio all’installazione fino al film d’animazione, con una grande abilità narrativa che gli permette di coinvolgere ogni forma di espressione. Dalla metà degli anni 2000 Mastrovito ha esposto in musei e fondazioni di tutto il mondo. Le sue opere più note sono The Island of Dr. Mastrovito (2010-2012), realizzata con migliaia di libri tagliati, Gv 19,30 (2014), vetrate tridimensionali per la Chiesa di San Giovanni XXIII a Bergamo, i suoi ultimi lungometraggi animati, NYsferatu (2017) e I Am Not Legend (2020) e l’installazione Tristes Presentimientos de lo que ha de acontecer (2022) realizzata con materiali di recupero per Proa21 a Buenos Aires e ora parte della collezione permanente della GAMeC di Bergamo. Nel 2026 ha realizzato Gv 1.29, l’Agnus Dei per la Torre di Gesù Cristo della Sagrada Família a Barcellona, un’opera che segna di fatto il completamento della fase principale di costruzione della basilica dopo 140 anni di lavori. Il Ministero degli Affari Esteri italiano ha assegnato a Mastrovito il New York Prize nel 2007. Nel 2019 Mastrovito ha vinto la sesta edizione dell’Italian Council. Le sue opere sono state incluse in numerose mostre istituzionali in tutta Europa e negli Stati Uniti. Numerose anche le mostre personali. Nel 2021 ha fondato a Bergamo, insieme ai soci Marco Marcassoli e Walter Carrera, The Drawing Hall, il primo spazio interamente dedicato al disegno contemporaneo italiano, di cui è direttore artistico. Andrea Mastrovito è rappresentato dalla Wilde Gallery (Ginevra, Basilea, Zurigo) e dalla Galleria Michela Rizzo (Venezia, Milano).

SABATO 7 NOVEMBRE, ore 11/ Il caporalato / incontro con GIOVANNI FERRARESE

A Produzioni Ininterrotte, sabato 7 novembre alle ore 11, lo storico Giovanni Ferrarese guiderà un incontro dedicato al tema del caporalato in Italia, ripercorrendone l’evoluzione dal secondo dopoguerra ai giorni nostri. Attraverso il volume presentato, Ferrarese restituisce una lettura storica di un fenomeno che, pur assumendo forme diverse nel tempo, continua ad avere una forte rilevanza sociale ed economica. L’autore supera inoltre una rappresentazione ancora diffusa e riduttiva che associa il caporalato esclusivamente all’agricoltura del Mezzogiorno, mostrando come lo sfruttamento del lavoro interessi contesti territoriali e settori produttivi ben più ampi. L’analisi intreccia dinamiche economiche e trasformazioni del mercato del lavoro, flussi migratori, evoluzione del quadro normativo, risposte delle istituzioni e iniziative del mondo sindacale. Emergono così anche le connessioni tra il caporalato, la criminalità organizzata, la violenza di genere e le forme di sfruttamento del lavoro minorile, delineando un quadro complesso e attuale di una delle più persistenti forme di abuso nel mondo del lavoro.

Giovanni Ferrarese è assegnista di ricerca presso l’Istituto di Studi sul Mediterraneo del Consiglio Nazionale delle Ricerche e docente a contratto di Storia contemporanea e Storia economica all’Università degli Studi di Salerno. La sua attività scientifica si concentra sulla storia industriale del Mezzogiorno, sulle migrazioni bracciantili e sull’impatto ambientale della zootecnia intensiva. Negli ultimi anni ha approfondito il fenomeno del caporalato nei diversi settori produttivi e mercati del lavoro, integrando ricerca archivistica e indagine sul campo. I suoi studi coniugano analisi storica e osservazione diretta dei processi economici, sociali e territoriali contemporanei.

DOMENICA 8 NOVEMBRE, ore 11 / Fuori controllo / incontro con NICOLETTA PRANDI

Domenica 8 novembre, alle ore 11, il Festival di Letteratura del Lavoro ospita Nicoletta Prandi per la presentazione del libro Fuori controllo, un’indagine lucida e documentata sugli effetti dell’intelligenza artificiale nella società contemporanea. In un contesto in cui libri, articoli e contenuti online dedicati all’IA si moltiplicano senza sosta, l’autrice propone una chiave di lettura originale che parte dal business della dipendenza digitale per ricostruire la filiera delle responsabilità aziendali e aiutare a riconoscere i meccanismi di condizionamento e manipolazione che si celano dietro molte tecnologie apparentemente neutre. Il volume amplia lo sguardo alle nuove forme di sorveglianza automatizzata, alle strategie di guerra cognitiva sviluppate dalle grandi potenze internazionali e ai rischi legati all’integrazione dell’intelligenza artificiale in oggetti di uso quotidiano, dai giocattoli connessi ai dispositivi indossabili. Senza cedere a facili allarmismi, Nicoletta Prandi invita a riflettere sui possibili impatti dell’IA sulle libertà individuali e collettive, indicando strumenti concreti per sviluppare un uso più consapevole delle tecnologie. Al centro dell’incontro saranno il valore dell’autonomia decisionale, la necessità di regole efficaci e il ruolo delle imprese e delle istituzioni nel governo dell’innovazione. Una domanda accompagnerà il confronto con il pubblico: siamo ancora in tempo per riprendere il controllo?

Nicoletta Prandi è giornalista e speaker, specializzata nell’analisi dell’impatto sociale dell’innovazione. Collabora con “La Ragione” e con “Senza Filtro”, per cui firma anche il podcast Non avrAi altro Dio, su algoritmi e lavoro, risultato finalista al Premio Guido Vergani. Per “Il Sole 24 Ore” cura la prima rubrica in Italia dedicata alle neurotecnologie, realizzata in collaborazione con il Centro Studi Borgogna e il Centre for Neurotechnology and Law. Conduce un talk politico su Radio Lombardia. Fuori Controllo è il suo quarto saggio. In precedenza, sono stati pubblicati Immuni alla verità. Quello che (non) dobbiamo sapere sul potere digitale (2022), Effetto Atlantide (2023) e Finché chip non ci separi (2024), quest’ultimo dedicato agli effetti sociali, geopolitici e sanitari della diffusione di interfacce cervello-computer (BCI).

Produzioni Ininterrotte, il festival di Letteratura del Lavoro ospitato a Crespi d’Adda, villaggio operaio riconosciuto dall’UNESCO in provincia di Bergamo ha preso il via l’11 ottobre. Fino al 6 dicembre sono in programma oltre venti appuntamenti, organizzati dall’Associazione Crespi d’Adda, tutti gratuiti, al Visitor Centre di corso Manzoni 18: incontri con autori, giornalisti, artisti, storici e manager per raccontare il lavoro e i luoghi della produttività attraverso un percorso che intreccia memoria, presente e visioni del futuro, restituendo al lavoro la sua dimensione umana e narrativa. L’edizione 2026 esplora l’etica del lavoro nel suo sviluppo storico, ripercorrendo le trasformazioni che hanno ridefinito il panorama economico e produttivo, accelerate negli ultimi anni dall’innovazione tecnologica. Un viaggio che attraversa memoria e identità collettiva, invitando a riscoprire le radici della storia sociale per comprendere come il passato continui a orientare valori e prospettive future.

Sono ospiti della ottava edizione di Produzioni Ininterrotte all’ Unesco Visitor Centre di Crespi d’Adda: Marta Averna, Giovanni Brambilla, Francesco Cattaneo, Elena Cologni, Edoardo Currà e Sara De Maestri, Giovanni Ferrarese, Gianmarco Gabrieli, Enrico Galasso, Andrea Guarguaglini con Francesco Belliti e Gianluca Pardini, Maurizio Maggiani, Andrea Mastrovito, Fabrizio Menalli e Luigi Cortesi, Sara Monaci, Romeo Orlandi, Roberto Parisi, Nicoletta Prandi, Matteo Rabaglio e Giosuè Bonetti, Luca Tomassini, Pino Viscusi, Stefania Zolotti. Due sono gli appuntamenti previsti fuori Crespi, ospitati al MUSIL – Museo del Ferro di San Bartolomeo di Brescia che vedono la partecipazione di Fulvio Falzarano e del Teatro Caverna.

Il programma completo del festival su www.produzioniininterrotte.it o tel. 02.90939988

Rientrano nel programma del Festival anche tour letterari, visite guidate sulle orme delle pagine di scrittori, di luoghi del territorio orobico legati al mondo del lavoro. Oltre Crespi d’Adda i tour letterari si svolgono a Bergamo, Dalmine, Ponte San Pietro e Cornello dei Tasso. www.tourletterari.it