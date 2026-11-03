Polmoni verdi e ambiente, a Bergamo torna il Festival delle Foreste. Croazia il Paese ospite

La presentazione della 9ª edizione in Comune

Dal 7 al 22 novembre due settimane di proiezioni, incontri e mostre per sensibilizzare sulla tematica ambientale. Cinema, fotografia e poesia: tre concorsi per celebrare la natura con linguaggi differenti

Torna per il 9° anno consecutivo a Bergamo il Festival delle Foreste, un focus sui polmoni verdi della nostra Terra. L’evento, dal 7 al 22 novembre, mette al centro la salvaguardia del patrimonio boschivo globale e urbano attraverso un’articolata proposta di proiezioni cinematografiche, concorsi artistici, incontri scientifici e momenti dedicati ai giovani e al territorio.

L’iniziativa, nata nel 2018 a Mantova nell’ambito del “World Forum on Urban Forests” promosso dalla Fao (l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura), è stata promossa nel suolo bergamasco dall’associazione Montagna Italia in stretta collaborazione con l’assessorato alla Transizione ecologica, Ambiente e Verde di Palazzo Frizzoni.

L’edizione 2026 è stata presentata nella mattina di martedì 3 novembre in Comune. Come ricorda il presidente del Festival Roberto Gualdi, l’evento entra quest’anno in un nuovo ciclo di crescita. “Per proteggere le foreste non basta la sensibilità personale, è necessario condividere e far circolare i saperi degli esperti – sostiene -. Il canale privilegiato che fin dall’inizio abbiamo scelto è il cinema, ma altre arti come la poesia e la fotografia coinvolgono il pubblico in un’escalation emozionale”.

Il Festival delle Foreste dà quindi ampio spazio alla creatività attraverso tre tradizionali concorsi che celebrano la natura con linguaggi differenti: il concorso cinematografico – che quest’anno seleziona 15 opere finaliste tra oltre cento candidature internazionali, valutate dalla giuria ufficiale, dall’Università di Bergamo e dagli studenti dell’Itis Paleocapa -, il concorso fotografico “Foliage”, che raccoglie 35 scatti dedicati ai colori e alle sfumature dell’autunno, e il concorso poetico “Boschi e foreste”, che dà voce alle emozioni e ai paesaggi boschivi attraverso 39 poesie di autori italiani e stranieri guidati dalla giuria di Loredana Amaddeo, Giulia Forcella e Rita Redaelli.

“Invitiamo la cittadinanza a partecipare al Festival, per condividere la bellezza della natura in città e diventare sempre più consapevoli di quanto possiamo e dobbiamo fare per preservarla e arginare il riscaldamento globale, a tutela della salute e della salvaguardia degli ecosistemi”, dichiara Oriana Ruzzini, assessora alla Transizione ecologica, Ambiente e Verde del Comune di Bergamo. Negli ultimi due anni e mezzo, sottolinea l’assessora, il Comune ha messo a dimora circa 7 mila piante per contrastare le isole di calore. “Alberi che non sono solo un numero – continua Ruzzini -, ma che incarnano la possibilità di un cambiamento”. Tra i progetti in cantiere ci sono la piantumazione di viali alberati con Ginkgo biloba all’ingresso della città e nuovi interventi di depavimentazione: “L’obiettivo è quello di abbassare le temperature della città per rendere le strade sempre più vivibili”.

Fondamentale è il contributo delle nuove generazioni. Come evidenzia il professore di UniBg Matteo Citrini, la collaborazione con l’ateneo permette agli studenti di uscire dai banchi per confrontarsi con una cinematografia differente, stimolando spirito critico e sensibilità. Un aspetto confermato anche dal progetto del Paleocapa, coordinato dalla professoressa Chiara Spanio, che gestisce una giuria studentesca volontaria che, valutando i film in concorso con criteri propri, trasforma l’esperienza in un momento di crescita e di forte connessione con il territorio. Il percorso troverà il suo culmine nell’iniziativa “Piazza sul Futuro”. “È un’occasione in cui i ragazzi delle scuole superiori si possono incontrare e confrontare per elaborare proposte a supporto di un manifesto – spiega l’assessora all’Istruzione e alle Politiche giovanili Marzia Marchesi –. Un vero e proprio laboratorio di ascolto, promosso per dare voce alle idee delle nuove generazioni sulle sfide ambientali e climatiche del nostro tempo”.

Il paese ospite

L’edizione 2026 vede la Croazia come Paese ospite, rappresentata dal console generale a Milano, Stjepan Ribić, e dalla società statale Hrvatske šume, che gestisce la maggior parte delle foreste di proprietà dello Stato croato. “Quasi la metà del territorio croato è costituita da foreste e terreni forestali, e circa il 95% conserva caratteristiche naturali – evidenzia il console Ribić -. Iniziative come questo festival hanno un significato che va ben oltre la promozione ambientale: ci ricordano che le foreste non sono soltanto una risorsa economica o un elemento del paesaggio, ma sono vita, aria pulita, acqua, biodiversità, equilibrio climatico e futuro. Proteggerle significa assumersi una responsabilità concreta verso le nuove generazioni”.

Il programma completo

Sabato 7 novembre – Alle 18,30 presso lo Spazio Eventi del Daste si terrà la serata inaugurale con la proiezione del film croato “Solo che non c’è la campana”. A seguire la performance visiva ed emozionale “Sogno di sabbia” di Andrea Arena. Conclusione della serata con un brindisi musicale a cura del collettivo di vinile Garage Tribe Bergamo.

Martedì 10 novembre – Alle ore 16.00 presso la Sala Galmozzi ci saranno le proiezioni dei film in concorso: Lost in orange di Jasmine Claydon, Nokturno di Martina Testen & Simon Šerc, When The Smoke Clears di Adam Wakeling, Solidi di Chiara Guglielmina e Le Orobie e i suoi abitanti di Daniele Cangemi. Alle ore 20.30 presso il Cinema Capitol si terrà l’anteprima assoluta del film “Il canto della foresta” di Vincent Munier.

Mercoledì 11 novembre – Alle 10 in Sala Galmozzi si terrà l’incontro “Nuove forme e modalità di un lavoro antico” a cura di Regione Lombardia/ERSAF in occasione della Giornata del Pastoralismo. Alle ore 11.00 verrà proiettato il film “I cento giorni” di Carlo Limonta, alla presenza del regista. Alle ore 14.30 a Largo Porta Nuova verrà inaugurata la mostra fotografica “Il cammino dei pastori” con scatti di Carlo Meazza, visitabile fino al 25 novembre.

Giovedì 12 novembre – Alle ore 16.00 in Sala Galmozzi proseguono le proiezioni dei film in concorso: 300ºC-What comes after the forest fire? di Uwe Müller e Floresta na boca di Carol Quintanilha.

Venerdì 13 novembre – Alle ore 14.00 presso la Sala Consiliare si terrà il convegno “Dai Piani del Verde al Piano di Ripristino della Natura. Cosa cambia nelle città con la Nature Restoration Law”, moderato da Diego Colombo.

Domenica 15 novembre – Alle ore 09.30 ci sarà una passeggiata nel foliage con partenza dal parcheggio del monastero di Astino, guidata da Elena Marchesi.

Lunedì 16 novembre – Alle ore 09.00 presso la Sala Consiliare si terrà l’incontro “Piazza sul futuro. Verso Cities for Impact” in collaborazione con l’Assessorato all’istruzione e Superurbanity.

Martedì 17 novembre – Alle ore 16.00 in Sala Galmozzi sarà allestita la mostra fotografica estemporanea “Il Gatto dei Boschi” e verrà proiettato il docufilm fuori concorso “Il Sentiero delle Foreste Sacre” di Isacco Emiliani. A seguire, la proiezione dei film in concorso: Gatto sarvægo di Paolo Rossi, Connessioni di Daniele Cangemi, Chiki’s Journey di Laura Sanchez Espinosa, Il bostrico tipografico di Marco Favalli e Hopeless dreamers Inguaribili sognatori di Luca Albrisi.

Mercoledì 18 novembre – Alle ore 20.30 in Sala Galmozzi si terranno le proiezioni dei film in concorso: Un voyage en fin du monde di Emilienne Tempels, Quando ero bambino sognavo di diventare un albero di Roberto Soramaè e THE SAMI SONG OF SURVIVAL: Indigenous Activism on the Northern Frontier di Iara Lee.

Giovedì 19 novembre – Alle ore 17.00 presso la Sala Consiliare si terrà la quarta edizione della cerimonia di consegna dei riconoscimenti “Innesti”.

Venerdì 20 novembre – Alle ore 18.00 in Sala Galmozzi, Ilaria Zilioli dell’European Space Agency terrà l’incontro “Le foreste viste dall’alto”.

Sabato 21 novembre – Alle ore 10.00 presso l’Orto Botanico di Astino si terrà una dimostrazione di caccia al tartufo aperta al pubblico a cura dell’Associazione Tartufai Bergamaschi. Alle ore 16.00 in Sala Galmozzi ci sarà un dialogo sul Bosco dell’Alevè seguito dalla proiezione del film croato “La vita della foresta” e dalla Cerimonia di Premiazione dei concorsi (cinematografico, fotografico e poetico) e degli enti distinti nella tutela delle foreste.

Domenica 22 novembre – A orario libero presso il Castello di Padernello (BS) sarà possibile visitare il Ponte di San Vigilio di Giuliano Mauri.