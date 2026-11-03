Politecnico delle Arti, dal 16 novembre riapre la sede di piazza Carrara: riprogrammate lezioni e apertura dell’anno accademico

D’intesa con i Vigili del Fuoco e l’Amministrazione comunale, è stato definito il percorso per il ritorno negli spazi della sede. Nel frattempo le attività didattiche proseguono nelle sedi distaccate e, per le lezioni inizialmente previste in Piazza Carrara, in modalità a distanza

È prevista per lunedì 16 novembre la riapertura degli spazi della sede di Piazza Carrara del Politecnico delle Arti di Bergamo – Accademia di Belle Arti “Giacomo Carrara”. La data è stata concordata a seguito dell’incontro svoltosi nei giorni scorsi, al quale ha partecipato il presidente dell’Istituzione, Giorgio Berta, e che ha coinvolto il Comando dei Vigili del Fuoco e i rappresentanti dell’Amministrazione comunale.

Il ritorno alle attività nella sede centrale resta subordinato alla consegna e alla verifica di alcuni documenti necessari per completare l’iter amministrativo di controllo degli impianti della struttura. Gli uffici del Politecnico, unitamente agli uffici del Comune, sono al lavoro per raccogliere e predisporre la documentazione richiesta, così da concludere la procedura nei tempi stabiliti e consentire la riapertura nella data prevista. La problematica, sorta in sede di rinnovo della convenzione tra Politecnico delle Arti e Comune di Bergamo, si sta quindi avviando alla risoluzione, grazie anche alla collaborazione tra i due enti coinvolti, decisi a risolvere il problema nel minor tempo possibile.

Nel frattempo, l’Istituzione ha definito le modalità organizzative per garantire la continuità delle attività formative e limitare i disagi per studenti e docenti. Le lezioni programmate nelle sedi distaccate di via Pignolo, Gresart761 e via Palazzolo proseguiranno regolarmente, secondo il calendario e gli orari previsti. Per quanto riguarda invece le attività inizialmente calendarizzate nella sede centrale di Piazza Carrara, le lezioni saranno temporaneamente svolte in modalità a distanza, in attesa del ripristino della piena disponibilità degli spazi. In alcuni casi, i docenti potranno inoltre proporre visite guidate e attività didattiche alternative, per offrire agli studenti ulteriori occasioni di formazione e confronto.

Le lezioni che non potranno essere svolte in presenza secondo la programmazione originaria saranno recuperate nei mesi di febbraio e giugno 2027, prima dell’avvio degli esami della sessione estiva. Il calendario e le modalità di recupero saranno definiti e comunicati successivamente.

La priorità del Politecnico delle Arti e del Comune di Bergamo resta quella di tutelare la sicurezza di tutte le persone che frequentano le sue sedi e, allo stesso tempo, assicurare la regolare prosecuzione del percorso formativo. L’Istituzione desidera ringraziare studentesse, studenti, docenti e personale tecnico-amministrativo per la collaborazione e il senso di responsabilità dimostrati in questa fase, rinnovando le proprie scuse per i disagi che la situazione sta comportando.