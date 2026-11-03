Oltre il Colle piange Massimo Maurizio, lo storico che riportò alla luce la tragedia del “Lady Irene”

Nel riquadro, Massimo Maurizio

Aveva 75 anni ed era originario del paese, anche se fin da bambino si era trasferito con la famiglia ad Arcore. Per anni aveva ricostruito la storia dell’aereo alleato precipitato sul monte Menna durante la Seconda guerra mondiale.

Oltre il Colle. Un malore improvviso ha stroncato la vita di Massimo Maurizio, 75 anni, storico e ricercatore originario di Oltre il Colle. Fin da bambino si era trasferito con la famiglia ad Arcore, ma il legame con il paese d’origine era rimasto forte. In molti lo conoscevano con il soprannome di “Pandeghet”, derivato dal nome della via in cui si trova la casa di famiglia. È morto nella sua abitazione di Carnate.

Maurizio aveva dedicato una parte importante della propria attività alla riscoperta e alla valorizzazione della storia locale. Aveva fondato una storica rubrica curata dall’Associazione Culturale Ultra Collem e, in particolare, si era impegnato per lunghi anni nella ricostruzione del disastro del “Lady Irene”, l’aereo alleato precipitato sul versante sud-occidentale del monte Menna durante la Seconda guerra mondiale.

Il velivolo, un B-24 Liberator dell’American Air Force impegnato in una missione di rifornimento ai partigiani della zona, non riuscì a riprendere quota a causa della scarsa visibilità, finendo per schiantarsi contro la parete della montagna. Una vicenda che Maurizio aveva ricostruito pazientemente, raccogliendo testimonianze e informazioni dagli anziani abitanti di Oltre il Colle e dei paesi vicini. “Quel giorno era particolarmente umido e nebbioso. Nuvole basse coprivano tutte le cime delle nostre montagne – scriveva all’inizio del suo racconto -. Un aereo B-24 Liberator (American Air Force), giunto sulla verticale del monte di Zambla, cercava un pertugio tra le nuvole dove individuare i fuochi che i partigiani avevano predisposto sui prati sottostanti”.