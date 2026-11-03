Molestie olfattive a Treviglio, primi interventi entro quattro mesi. Bornaghi: “Continueremo il monitoraggio”

Treviglio. Quattro mesi per completare la copertura delle fosse di ricevimento delle materie prime e un altro anno circa per realizzare il nuovo impianto di termocombustione. Sono le principali scadenze emerse dalla conferenza dei servizi decisoria che si è svolta il 30 ottobre nella sede della Provincia di Bergamo, chiamata a valutare i progetti presentati da Ecb Company per ridurre le emissioni odorigene dello stabilimento di Treviglio.

La conferenza ha espresso parere favorevole alle modifiche impiantistiche proposte dall’azienda. Oltre alla copertura delle fosse di ricevimento delle materie prime, gli interventi comprendono l’ottimizzazione dell’estrazione dell’aria di processo e la sostituzione dell’attuale ossidatore termico. Per quest’ultimo intervento il riferimento temporale indicato è l’autunno 2027. Le tempistiche sono legate ai tempi tecnici necessari per realizzare le opere.

La valutazione ha coinvolto Provincia e Comune di Treviglio, con il contributo tecnico di Arpa, Ats e Cogeide. Alla società è stato chiesto di adottare le misure necessarie per anticipare, dove possibile, il cronoprogramma e di garantire nel frattempo elevati standard di manutenzione e monitoraggio dell’impianto esistente. L’azienda dovrà inoltre aggiornare periodicamente gli enti sullo stato di avanzamento dei lavori. È previsto un ulteriore confronto per esaminare le altre proposte di miglioramento che la società sta preparando.

L’assessore all’Ambiente Michele Bornaghi ha definito positivo l’esito della conferenza: “La società procederà alla realizzazione dei progetti già prescritti nel tavolo tecnico di luglio. È stata una conferenza franca ed intensa, conclusa con esito positivo: l’esame dei progetti, alla luce della relazione della società, delle integrazioni richieste dalla Provincia, dei contributi di ARPA e del Comune di Treviglio e di Ats e Cogeide, ha consentito agli Enti di esprimere parere favorevole alle modifiche impiantistiche dello stabilimento. Nel frattempo, continueremo l’attività di monitoraggio e la valutazione di ulteriori aspetti di miglioramento”.

Al termine della conferenza, il sindaco Juri Imeri e Bornaghi hanno incontrato i rappresentanti di Legambiente-Circolo Terre del Gerundo, del Comitato Treviglio Respira e del Comitato Tutela Ambiente, illustrando le risultanze del confronto in Provincia. “Abbiamo incontrato i comitati territoriali per condividere le risultanze della conferenza e confermare l’impegno costante e concreto dell’amministrazione comunale e di tutti gli entri preposti rispetto al tema – ha spiegato Imeri – . Le segnalazioni sono in calo e la rinnovata disponibilità dell’azienda è un segnale importante. Confidiamo che il percorso intrapreso porti alla definitiva soluzione del problema”.

Il sindaco ha inoltre ribadito l’impegno dell’amministrazione a mantenere aperto il confronto con i cittadini e le associazioni: “L’impegno dell’amministrazione comunale e degli enti coinvolti è massimo e per questo abbiamo scelto di relazionare periodicamente in consiglio comunale oltre che di mantenere un canale di dialogo con i comitati locali di cittadini e associazioni – evidenzia – . Il tema è complesso e i cittadini comprendono le difficoltà tecniche e lo sforzo che si sta facendo; è interesse di tutti, azienda compresa, che la questione si risolva definitivamente e in questo senso l’esito positivo della conferenza dei servizi segna un importante passo avanti, insieme al calo di episodi e segnalazioni che abbiamo registrato. Ringrazio lo staff della provincia di Bergamo, i referenti di Arpa, Ats e Cogeide, l’Assessore Bornaghi, il dirigente Cerea, tutto il personale degli uffici coinvolti e la nostra consulente ingegner Anna Galigani per il prezioso lavoro orientato ad affrontare con concretezza e pragmatismo la questione, riconoscendo all’azienda l’impegno oggettivo ad investire per migliorare impianti e tecnologie”.

L’assessorato ha chiesto ai comitati la disponibilità a partecipare a un nuovo incontro congiunto con i rappresentanti dell’azienda: una convocazione è attesa nelle prossime settimane. Le associazioni hanno preso atto degli impegni comunicati, ma hanno escluso di voler interrompere la mobilitazione. “Come Circolo Terre del Gerundo, insieme ai Comitati Respira Treviglio e Tutela Ambiente Treviglio, prendiamo atto di quanto comunicato ma non smobilitiamo”, hanno scritto nella nota diffusa dopo l’incontro. È in programma un’assemblea pubblica per aggiornare i cittadini e decidere le iniziative future.

A dare la misura del fenomeno è anche il report aggiornato all’1 novembre, trasmesso da Legambiente e basato sulle segnalazioni raccolte dai cittadini. Dall’analisi risultano 1.606 segnalazioni, presentate da 426 persone, e 267 giornate con episodi di molestie olfattive dal 14 novembre 2025, pari al 76% dei 352 giorni considerati. Il numero più alto di segnalazioni si è concentrato a luglio, con 578 episodi, seguito da giugno con 352. Dopo il picco estivo, i dati sono scesi a 127 segnalazioni in agosto, per poi risalire a 187 in settembre e attestarsi a 135 in ottobre. Nel mese di ottobre, la giornata con più segnalazioni è stata il 10, con 27 episodi.

La raccolta firme promossa sul territorio ha raggiunto quota 700 sottoscrizioni. I banchetti saranno presenti sabato 7 novembre al Mercato della Terra in piazza Setti, il 14 novembre al mercato di piazza Cameroni al mattino e in piazza Manara nel pomeriggio. A Calvenzano sono invece previste iniziative il 22 novembre in Comune e il giorno successivo al mercato. È possibile firmare anche alla trattoria-bar Makallè, in via Lodi 9, dal lunedì al sabato fino alle 18 e la domenica fino alle 12.

A intervenire è anche il consigliere di minoranza Erik Molteni (Pd): “Prendo atto che finalmente c’è un cronoprogramma: è il risultato della pressione dei cittadini, che in poche ore hanno firmato a centinaia. Ma non c’è nulla da festeggiare. L’intervento decisivo, la sostituzione del combustore, è previsto ‘indicativamente’ per l’autunno 2027: la copertura delle fosse diminuirà le molestie olfattive? Diversamente – si chiede – significa che i trevigliesi dovranno sopportare ancora un’estate intera di miasmi? E se i tempi non verranno rispettati? Non è prevista alcuna conseguenza? Passaggi non di poco conto da chiarire”.

Molteni, poi, aggiunge: “Bene che i comitati possano partecipare al prossimo incontro con l’azienda, cosa che chiedo da tempo e che ho ribadito nell’ultimo consiglio comunale. Altresì ritengo fondamentale che i dati delle segnalazioni vengano resi pubblici, mese per mese, insieme agli aggiornamenti dell’azienda sullo stato dei lavori. I cittadini hanno diritto di verificare, non solo di essere informati a cose fatte”.