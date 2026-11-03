Linea T2 Bergamo–Villa d’Almè: al via le prime prove su rotaia

Ranica. Sono iniziate all’alba di martedì 3 novembre le prime prove su rotaia lungo la nuova Linea T2 Bergamo–Villa d’Almè, che entra così in una nuova fase operativa in vista dell’attivazione del servizio. Le verifiche tecniche interessano la tratta dalla fermata BG Bronzetti Arena al capolinea di Villa d’Almè e sono finalizzate ad accertare il corretto funzionamento della nuova infrastruttura e dei tram.