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Linea T2 Bergamo–Villa d’Almè: al via le prime prove su rotaia

3 novembre 2026 | 15:51
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di Redazione

Redazione

In questa prima fase, i nuovi veicoli percorrono il tracciato a velocità molto ridotta

Ranica. Sono iniziate all’alba di martedì 3 novembre le prime prove su rotaia lungo la nuova Linea T2 Bergamo–Villa d’Almè, che entra così in una nuova fase operativa in vista dell’attivazione del servizio. Le verifiche tecniche interessano la tratta dalla fermata BG Bronzetti Arena al capolinea di Villa d’Almè e sono finalizzate ad accertare il corretto funzionamento della nuova infrastruttura e dei tram.

In questa prima fase, i nuovi veicoli percorrono il tracciato a velocità molto ridotta, principalmente trainati, per verificare il funzionamento del pantografo, della linea aerea di contatto e degli impianti, oltre a individuare eventuali necessità di regolazione. Gli attraversamenti e gli incroci sono gestiti con il supporto di personale tecnico incaricato di assistere la circolazione stradale.

Un passaggio tecnico importante che segna l’avvio delle verifiche lungo la linea e ci accompagna verso le successive prove di circolazione e il pre-esercizio, in vista dell’attivazione del servizio prevista nei primi mesi del 2027.

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