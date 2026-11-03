L’Atalanta ritrova Scamacca: è a disposizione per la sfida al Kairat
Allenamento in gruppo martedi per l’attaccante nerazzurro: si era fermato al termine della partita contro il Frosinone
L’Atalanta ritrova Gianluca Scamacca all’antivigilia della delicata sfida contro il Kairat Almaty, in programma giovedi 5 novembre alle 18:45 alla New Balance Arena e valida per la terza giornata della League Phase della Conference League.
L’attaccante classe 1999 si era fermato al termine della partita contro il Frosinone di domenica 25 ottobre a causa di un risentimento ai flessori della coscia destra. Il problema lo ha costretto a saltare le partite contro Fiorentina e Parma, ma non si è protratto oltre.
Nella seduta di allenamento di martedì, Scamacca ha lavorato in gruppo rimettendosi quindi a disposizione di mister Maurizio Sarri per il delicato impegno europeo, nel quale l’Atalanta è chiamata a non sbagliare per riscattare la sconfitta di Amsterdam di due settimane fa.
Non sembrano invece esserci altri ritorni all’orizzonte, visto che nessuno degli altri nove infortunati è riuscito a completare una seduta in gruppo. Raspadori, Kolašinac e Kessie hanno effettuato lavoro personalizzato in campo. Terapie per Gaetano, Bellanova e Kristensen, mentre Kossounou, Hien e Pompei hanno fatto terapie e palestra.