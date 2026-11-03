La Bergamo che esiste tra due fotografie, il nuovo libro del maestro Giovanni Diffidenti

Ci sono città che sembrano già fotografate prima ancora di essere guardate. Bergamo è una di queste: un patrimonio di vedute, monumenti e paesaggi che ne ha costruito nel tempo un’identità visiva immediatamente riconoscibile. Ma che cosa succede quando smettiamo di cercare ciò che già conosciamo?

È la domanda che attraversa L’istinto e la traccia. Dittici visivi tra permanenza e fragilità nella Bergamasca contemporanea, il nuovo libro di Giovanni Diffidenti, pubblicato da Libri Aparte e disponibile dal 23 ottobre 2026.

Dopo oltre trent’anni trascorsi a documentare conflitti, emergenze umanitarie e trasformazioni sociali in più di venti Paesi, Diffidenti rivolge il proprio sguardo al territorio d’origine. Un ritorno che, come racconta nel suo testo autobiografico, nasce anche dall’esigenza di una decompressione dal fotogiornalismo internazionale. Ma la familiarità dei luoghi non addolcisce lo sguardo: semmai lo rende più inquieto, attento alle contraddizioni che la consuetudine finisce per rendere invisibili.

Il risultato di oltre dieci anni di ricerca è un volume di 101 dittici, nei quali fotografie realizzate in momenti e contesti differenti vengono accostate per affinità, contrasti, analogie inattese e, talvolta, ironici cortocircuiti. Natura e artificio, memoria e trasformazione, quotidianità e marginalità si incontrano senza necessariamente conciliarsi. Qui non si tratta di stabilire quale sia la Bergamo autentica. L’intuizione di Diffidenti è riconoscere che ogni paesaggio contiene molte realtà simultanee, e che la loro contrapposizione spiega le differenti modalità di abitare un territorio sempre più complesso.

Nel saggio Tra zero e uno. Là dove l’istinto scopre la traccia, lo storico e critico d’arte Claudio Musso individua proprio nell’intervallo tra le immagini il nucleo del progetto. Due fotografie, mentre producono un confronto, generano una terza possibilità di lettura che nasce dalla loro relazione. È qui che il libro supera la documentazione territoriale e diventa ricerca artistica, pratica di montaggio e indagine sul nostro modo di vedere.

L’istinto e la traccia propone dunque una Bergamo alternativa alla cartolina, ma senza cadere in un facile inventario delle sue ferite. Mette in discussione la cartolina stessa, e con essa la pretesa che un territorio possa essere compreso da un unico punto di vista. Tra fotografia documentaria e antropologia urbana, il libro invita a osservare non soltanto ciò che il paesaggio mostra, ma ciò che scegliamo, consapevolmente o meno, di non vedere.

Prime presentazioni pubbliche:

• Giovedì 5 novembre, ore 20:30 – Biblioteca Centro Cultura, Nembro

• Venerdì 13 novembre, ore 18:30 – Libreria Palomar, Bergamo

• Venerdì 20 novembre, ore 21:00 – Biblioteca comunale, Ponteranica

• Lunedì 30 novembre, ore 16:00 – Politecnico delle Arti di Bergamo

Accademia di Belle Arti G. Carrara, Bergamo

Il libro



Giovanni Diffidenti, L’istinto e la traccia

Dittici visivi tra permanenza e fragilità nella Bergamasca contemporanea.

Libri Aparte, 2026.

Formato 24×24 cm, 224 pagine, 205 immagini a colori. ISBN 978-88-95059-62-4. Prezzo € 26,00.

Realizzato in collaborazione con Associazione D+ ETS

Con il contributo della Provincia di Bergamo.

Informazioni e acquisto: www.libriaparte.it

Giovanni Diffidenti (Bergamo, 1961) è un fotoreporter e fotografo documentarista.

In oltre trent’anni di carriera ha documentato conflitti, crisi umanitarie e progetti di sviluppo in più di venti Paesi — tra cui, per citarne alcuni, Cambogia, Angola, Afghanistan, Bangladesh, Libia, Colombia, Ucraina e Siria — collaborando con agenzie Onu (Unicef, Unhcr, Unmas) e importanti realtà umanitarie come il Cesvi, NPA, Concern Worldwide, WeWorld e Mission Bambini.

Da sempre attento alle dinamiche sociali e alla salute, ha realizzato significativi reportage anche in ambito nazionale, lavorando tra gli altri con la Lilt di Milano e Monza Brianza e firmando le immagini di “Non chiamatemi morbo”, la grande campagna nazionale e il libro audio-fotografico di sensibilizzazione ideati dalla Confederazione Parkinson Italia ETS per raccontare le storie di resistenza alla malattia.

Una parte centrale della sua produzione resta legata al progetto a lungo termine “The Legacy of the Perfect Soldier”, una vasta indagine visiva sull’impatto delle mine antiuomo e sulla resilienza dei sopravvissuti, presentata in tutto il mondo.

Il volume “L’istinto e la traccia” raccoglie una ricerca fotografica indipendente interamente incentrata su Bergamo e provincia, che affonda le radici nella sua lunga esperienza locale, iniziata con le pubblicazioni per “L’Eco di Bergamo” e proseguita con la cura decennale del “Fotoeditoriale” per il “Corriere della Sera Bergamo”: qui, l’approccio documentario di Diffidenti si fonde con una forte ricerca concettuale, utilizzando la forma del dittico per far dialogare immagini e parole chiave.

Claudio Musso (PhD) è critico d’arte e curatore indipendente, professore di Fenomenologia delle arti contemporanee presso il Politecnico delle Arti di Bergamo.