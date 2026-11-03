Il giallo dell’appartamento a soqquadro: “A forza di parlare dei soldi di Pamela doveva succedere”

“A forza di parlare dei soldi e dei beni di Pamela, prima o poi doveva succedere”. La notizia dell’irruzione nell’appartamento dove si è consumato il femminicidio — anticipata da Bergamonews e dal programma ‘Dentro La Notizia’ — risale a mercoledì scorso. Piergiuseppe Rota, compagno della madre di Pamela Genini, usa queste parole per descrivere l’amarezza provata di fronte all’ennesimo scempio che ferisce la memoria della ventinovenne di Strozza, assassinata il 14 ottobre 2025 nella sua casa di Milano dall’ex compagno violento Gianluca Soncin. Il suo commento si ricollega inevitabilmente alla vasta eco mediatica riservata alla cosiddetta “pista economica” inerente la profanazione della tomba della ragazza; vicenda che vede indagato il quarantunenne Francesco Dolci. Una pista caldeggiata dalla difesa per adombrare la presenza di un’organizzazione criminale interessata al patrimonio della giovane. Una pista cavalcata dai media e quasi del tutto scartata dagli inquirenti e che, secondo la famiglia, rischia ora di aver involontariamente attirato l’attenzione di qualche sciacallo. Dopotutto, è da settimane che la famiglia Genini denunciava questo timore, anche se ancora non si sa chi sia entrato nell’appartamento, nè come nè quando.

Quel che si sa, è che mercoledì scorso i familiari della vittima si sono recati insieme alla Polizia di Stato al civico 33 di via Iglesias a Milano per il dissequestro dell’immobile e il recupero degli effetti personali della ragazza. Varcata la soglia di casa, nonostante il cartello di sequestro fosse ancora ben visibile sulla porta, gli agenti e i parenti si sono trovati di fronte a una scena di totale devastazione: al buio, facendosi luce solo con i fari di servizio per via dell’energia elettrica staccata, hanno scoperto la camera da letto completamente a soqquadro, armadi aperti, abiti a terra e diverse custodie di gioielli lasciate vuote sui mobili. Un nuovo oltraggio che si aggiunge alle violenze già patite dalla ragazza e agli sconcertanti fatti del cimitero.

Sull’intrusione si aprono ora diverse piste. La prima riguarda la possibilità che a muoversi sia stato qualcuno che aveva direttamente a disposizione le chiavi dell’appartamento, dal momento che non è stato riscontrato alcun segno di effrazione. La seconda porta al classico furto d’opportunità: la casa era ‘abbandonata’ da mesi, ben visibile dalla strada e situata a un piano basso, elementi che sembrano ricreare le condizioni ideali per far entrare in azione un ladro intenzionato ad approfittare della situazione. Infine, c’è chi non esclude la pista che conduce a una persona morbosamente ossessionata dalla vita di Pamela, spinta dal desiderio di penetrare nella sua sfera privata prima ancora che da un intento di scasso.