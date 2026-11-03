Il bel tempo e il sole resistono, temperature stazionarie

Le nuvole transiteranno e copriranno il cielo, ma non sono attese situazioni di maltempo

L’alta pressione con centro tra Regno Unito e Scandinavia favorisce l’afflusso di correnti orientali sull’Europa che, una volta giunte nel Mediterraneo, tendono ad alimentare dei centri di bassa pressione, responsabili di condizioni di maltempo o instabilità. Questa configurazione impedisce alle perturbazioni atlantiche di raggiungere il nord Italia e garantirà per alcuni giorni una prevalenza di bel tempo anche sulla nostra regione, sebbene non mancherà il transito di nuvole innocue. Le temperature, dopo il calo degli ultimi giorni, rimarranno stazionarie per il resto della settimana e saranno prevalentemente influenzate dal livello di copertura nuvolosa. Le previsioni a cura di Ivan Malaspina del Centro Meteo Lombardo.

Martedì 3 novembre 2026

Tempo Previsto: al mattino bel tempo sull’ovest della regione, parzialmente nuvoloso altrove. Nel pomeriggio parzialmente nuvoloso o nuvoloso su tutti i settori. Nella sera proseguono condizioni di cieli nuvolosi su tutta la regione con tendenza all’arrivo di qualche precipitazione sulla fascia prealpina.

Temperature: minime in lieve aumento e massime in lieve calo. In pianura minime per lo più comprese tra 6 e 8°C, con valori superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 14 e 16°C. Zero termico stabile e intorno a 2100 metri nelle ore centrali del giorno in libera atmosfera.

Venti: deboli variabili in pianura. Venti deboli da nord/est a 3000 metri.

Mercoledì 4 novembre 2026

Tempo Previsto: al mattino nuvoloso su tutta la regione con nubi più compatte sui settori occidentali. Nel pomeriggio parzialmente nuvoloso o nuvoloso ovunque. Nella sera proseguono un po’ di nuvole su tutti i settori.

Temperature: quasi stazionarie. In pianura minime per lo più comprese tra 7 e 9°C, con valori superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 13 e 15°C. Zero termico stabile e intorno a 2100 metri nelle ore centrali del giorno in libera atmosfera.

Venti: deboli variabili in pianura. Venti deboli da sud a 3000 metri.

Giovedì 5 novembre 2026