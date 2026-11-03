“È uguale a quello del Manuè”: ladri al Bisboccia di Gorle, la titolare riconosce giacca, scarpe e scaldacollo

Nella notte di mercoledì un uomo ha sfondato la porta e ha rubato numerose bottiglie di alcolici. Barbara Gervasoni sospetta che possa essere lo stesso giovane entrato in azione nella notte di Halloween al ristorante napoletano di Azzano San Paolo: “Siamo stanchi, abbiamo subito dieci furti in cinque anni”

“Quando ho visto le immagini ho riconosciuto subito la giacca blu, le scarpe bianche e lo scaldacollo che oscura in parte il viso: è uguale a quello del Manuè”. Barbara Gervasoni, co-titolare della pizzeria Bisboccia di Gorle, non nasconde i propri sospetti dopo l’ennesimo furto subito dal locale. Il riferimento è all’incursione avvenuta nella notte di Halloween al ristorante napoletano Manuè di Azzano San Paolo, dove un uomo e una donna erano entrati dopo aver spaccato la porta, rubando il fondo cassa, di circa 300 euro, un pc, due tablet, amari e bottiglie di vino. Nel caso di Barbara, un giovane con un abbigliamento che la titolare ritiene molto simile a quello del Manuè, è stato ripreso dalle telecamere del Bisboccia mentre mette a segno un colpo. Un’ipotesi di cui la donna è convinta, anche se l’eventuale identità comune dovrà essere verificata.

L’episodio risale a mercoledì notte, intorno all’1.30. Nel filmato si vede un uomo vestito con uno zaino sulle spalle. Dopo aver raggiunto l’ingresso lo ha forzato con violenza, danneggiando la porta e riuscendo poi a entrare. Una volta all’interno, si è diretto verso il bancone, muovendosi con apparente sicurezza tra gli spazi del locale. Ha raggiunto la zona in cui vengono conservate le bottiglie utilizzate per il servizio ai clienti e ha iniziato a prendere gli alcolici, per poi allontanarsi con la refurtiva. Il valore di quanto sottratto sarebbe di circa 400 euro, ai quali vanno aggiunti i danni provocati all’ingresso. Durante l’effrazione l’uomo si sarebbe anche ferito: sul posto sarebbero state trovate tracce di sangue.

È proprio l’abbigliamento a colpire Gervasoni. La titolare ha confrontato le registrazioni del Bisboccia con quelle del furto al ristorante di Azzano, pubblicate da Bergamonews, notando una forte somiglianza nella giacca e nelle scarpe indossate dall’uomo. Per la titolare del Bisboccia, il confronto tra i due filmati lascia pochi dubbi sulla somiglianza del soggetto, ma spetterà agli accertamenti chiarire se si tratti effettivamente della stessa persona.

Per il locale di Gorle, purtroppo, non è una novità. Si tratta del decimo furto nel giro di cinque anni. A maggio dello scorso anno, l’altro gestore, Roberto Agosti, aveva raccontato una situazione ormai diventata insostenibile: cinque furti in due mesi, con episodi ravvicinatissimi e una frequenza che gli aveva quasi fatto perdere il conto delle incursioni.

In uno di questi i ladri avevano portato via carne e alcolici, riempiendo due grossi bidoni carrellati dell’immondizia per trasportare la merce. Oltre alla porta danneggiata: quasi 5mila euro di danni.