Data e intelligenza artificiale, in UniBg la prima Data & AI Builders Conference

Sabato 7 novembre, al Dipartimento di Scienze Aziendali dell’Università degli studi di Bergamo, una giornata di approfondimento con esperti italiani e internazionali. Quattro percorsi tecnici per esplorare le applicazioni dell’AI, le piattaforme dati e le nuove competenze digitali

Come sta cambiando il lavoro di chi progetta, sviluppa e utilizza le tecnologie digitali con l’avvento dell’intelligenza artificiale? Se ne discuterà sabato 7 novembre all’Università degli studi di Bergamo, che ospiterà, presso il Dipartimento di Scienze Aziendali in via dei Caniana 2, la prima edizione della Data & AI Builders Conference, una giornata di approfondimento sull’evoluzione delle tecnologie per la gestione dei dati e dell’intelligenza artificiale.

L’iniziativa riunirà professionisti, sviluppatori, data engineer, data scientist, specialisti di Business Intelligence, studenti e appassionati di tecnologia, con l’obiettivo di favorire lo scambio di competenze ed esperienze tra mondo accademico, comunità tecnologiche e ambito professionale. Il programma prevede la partecipazione di speaker italiani e internazionali e si articolerà in quattro percorsi paralleli, dedicati ad altrettanti ambiti di sviluppo delle tecnologie Data & AI.

Quattro percorsi per esplorare le nuove frontiere dei dati e dell’AI

La conferenza approfondirà le principali evoluzioni del settore attraverso quattro track tematiche: AI-Assisted Development, dedicata all’impiego dell’intelligenza artificiale nello sviluppo software e nelle piattaforme dati; SQL, Operational Data, incentrata sulle tecnologie e sulle architetture per la gestione dei dati operazionali; Microsoft Fabric & Power BI, con focus sulle piattaforme di analytics, data engineering e Business Intelligence; Semantic Intelligence & Agentic Analytics, sui modelli semantici, analisi dei dati e sistemi basati su agenti intelligenti.

Un’attenzione particolare sarà riservata all’AI-assisted coding, ambito nel quale gli strumenti di intelligenza artificiale stanno introducendo nuove modalità di sviluppo del software. Le sessioni accompagneranno i partecipanti da contenuti introduttivi ad approfondimenti specialistici, offrendo occasioni di confronto sulle applicazioni e sulle metodologie adottate nella realizzazione di soluzioni basate sui dati.

Il programma comprenderà una keynote di apertura, sessioni tecniche distribuite nelle quattro track e un momento conclusivo di dialogo diretto con gli esperti.

Il dialogo tra università, professionisti e community tecnologiche

La Data & AI Builders Conference nasce dall’incontro tra Luca Zavarella, Lead del Solution Hub di Data & AI in Lodestar e Microsoft MVP, e Giuseppe Pedeliento, professore ordinario di Economia e Gestione delle Imprese del Dipartimento di Scienze Aziendali e direttore scientifico del Marketing Lhab, laboratorio di ricerca applicata sui temi del marketing dell’Università degli studi di Bergamo.

Al progetto hanno contribuito anche Gianluca Hotz e Francesco Diaz, insieme a Daniele Bochicchio e alla community ASPItalia.com, con un apporto specifico sui temi dello sviluppo assistito dall’intelligenza artificiale. Partecipa inoltre UGISS, community italiana dedicata alle tecnologie per la gestione dei dati.

La collaborazione tra Ateneo, professionisti e community tecnologiche punta a costruire un’occasione di aggiornamento su un settore in rapida evoluzione, mettendo in relazione competenze tecniche, strumenti e scenari applicativi.