Dalle manifestazioni contro il carovita al mercato sul Sentierone: “Tutto costa di più e la pensione è poca”

Bergamo. Venerdì era in 5mila i bergamaschi in piazza contro il carovita. Lunedì al mercato sul Sentierone la cartina di tornasole di lavoratori, pensionati e turisti. “Sì, tutto costa di più”. “Il rincaro è generale, ma questo non è un motivo sufficiente per cambiare abitudini o cercare altrove gli stessi prodotti”. “Il carovita è pesante anche per noi pensionati, è innegabile. Le cose costano di più e la pensione è poca”. E sulla proteste dei giovanissimi “Devono essere ascoltati e devono avere la possibilità di parlare”. Dall’altra parte del bancone la soddisfazione degli ambulanti che non nascondono i loro timori, ma affermano che il commercio regge l’urto. Anzi, la piazza cittadina rimane buona anche grazie ai turisti.

Le manifestazioni della scorsa settimana non sembrano aver lasciato il segno sulle attività del mercato del Sentierone. Almeno, non sul fronte delle vendite. I venditori del lunedì mattina raccontano una situazione sostanzialmente invariata: i clienti continuano ad arrivare, gli acquisti non hanno registrato cali significativi e il mercato bergamasco si conferma un appuntamento importante per il commercio ambulante. Nonostante il carovita aumenti e pesi sulla quotidianità di molte famiglie, a emergere dalle conversazioni con venditori e passanti è soprattutto un quadro di normalità.

Gli ambulanti

“Bergamo è una città ricchissima, qui ci sono sempre acquirenti. È il nostro mercato migliore, non ci possiamo lamentare”, racconta un venditore di abbigliamento, che non nasconde la propria fiducia nel mercato cittadino. Una considerazione comune anche ad altri suoi colleghi. Una venditrice di vestiti spiega di non aver registrato grossi cali dopo le proteste e aggiunge che il rincaro dei prezzi non ha avuto ripercussioni particolarmente evidenti sulla sua attività. Numerosi anche i turisti, incuriositi dai prodotti nostrani del territorio bergamasco.

La stessa impressione arriva da un ambulante che vende formaggi e salumi: “Non ho notato grandi differenze nelle vendite. Il lunedì al Sentierone è sempre una giornata particolarmente positiva: i prodotti sono apprezzati e i clienti non mancano. L’uomo, che lavora anche in altri mercati della Lombardia, descrive un settore che negli ultimi anni ha attraversato diverse fasi: dopo la flessione registrata negli anni precedenti alla pandemia, c’è stata una ripresa leggera ma costante, fino a una sostanziale stabilizzazione. “Fortunatamente i mercati vendono e a Bergamo si lavora bene”. Anche dal banco di un apicoltore arrivano valutazioni positive: “a Bergamo non ho affrontato particolari problemi. Per quanto riguarda il rincaro dei prezzi, la situazione è abbastanza tranquilla”.

Di natura lungimirante la riflessione di Gianmario Corna, erborista di lunga esperienza, che racconta di aver percepito un leggero calo, ma non drastico. “I clienti – precisa – stanno orientando maggiormente gli acquisti verso ciò che considerano necessario, rinunciando più facilmente ai prodotti superflui. In questo periodo, per esempio, tra i più richiesti ci sono miele, creme riparatrici e prodotti per sostenere le difese immunitarie. Non escludo che il carovita possa avere conseguenze più pesanti anche sulla mia attività, ma ce la metterò sempre tutta. Bisogna guardare avanti con determinazione ed ottimismo“.

Gianmario Corna, 6 bancarelle a settimana e tanto entusiasmo

Gli acquirenti

Tra i passanti il tema del carovita si fa sentire, ma ciò non va a influire sulla frequentazione di un mercato che continua a offrire prodotti nostrani di qualità. Tre signore incontrate tra i banchi raccontano di frequentare il Sentierone con piacere e senza particolari timori anche dopo le manifestazioni. “Il rincaro generale – spiegano – si avverte anche qui, ma questo non è un motivo sufficiente per cambiare abitudini o cercare altrove gli stessi prodotti”.

Una pensionata, invece, sottolinea quanto sia diventato difficile far quadrare i conti: “Il carovita è pesante anche per noi pensionati, è innegabile. Le cose costano di più e la pensione è poca. Bisogna comunque andare avanti, cercando di fare del proprio meglio”. C’è spazio anche per una riflessione sulle manifestazioni e sulle loro conseguenze: “Non si può non ragionare su quello che è successo. I giovani -sottolinea una signora – devono essere ascoltati e devono avere la possibilità di parlare”.