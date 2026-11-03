L'iniziativa|
Da Spirano a Panama, una raccolta fondi per sostenere le cure del piccolo Noah
Il bimbo di tre anni ha bisogno di una cura a base di cellule staminali: Jessica, un’amica della famiglia, ha avviato una campagna di solidarietà in rete
Spirano e Panama sono separati da diecimila chilometri. Sono quelli che la famiglia Trabaglio deve percorrere per dare un futuro migliore a Noah, bimbo di tre anni a cui nel 2025 è stato diagnosticato un autismo di livello 3. Per poterli sostenere, sulla piattaforma GoFundMe Jessica Taborelli ha avviato una raccolta fondi con l’obiettivo di arrivare a 14 mila euro, ottenendo una risposta significativa.
“È un bimbo meraviglioso chiuso in mondo che per noi è difficile da capire. Ma c’è una speranza: una terapia a base di cellule staminali che lo sta aspettando a Panama. La prima infusione, fatta sempre all’estero, ha dato ottimi risultati e miglioramenti concreti. E’ la strada giusta per dare a Noah la vita migliore possibile”, prosegue.
“Ma Panama è lontana e le cure costano (solo le infusioni richiedono 14mila euro). E una sola non basterà. Per Martina e Mosé non è facile farsi carico di tutto e noi tutti, insieme, possiamo aiutarli. Possiamo alleggerire il peso, almeno quello economico, e aiutare Noah a spiccare il volo!”.
La raccolta ha superato il traguardo degli 11 mila euro nella giornata di lunedì. Papà Mosé ha voluto ringraziare l’affetto dimostrato, anche da varie associazioni del territorio: “Non ci saremmo mai aspettati di raggiungere una cifra così importante in così poco tempo. Siamo profondamente emozionati e grati a ognuno di voi. A chi ha donato, a chi ha condiviso il nostro appello, a chi ci ha scritto anche solo una parola di incoraggiamento: grazie, davvero, dal profondo del cuore. Non potete immaginare quanto tutto questo significhi per noi e quanta speranza ci stiate dando”.