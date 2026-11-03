Da Spirano a Panama, una raccolta fondi per sostenere le cure del piccolo Noah

Foto via GoFundMe

Spirano e Panama sono separati da diecimila chilometri. Sono quelli che la famiglia Trabaglio deve percorrere per dare un futuro migliore a Noah, bimbo di tre anni a cui nel 2025 è stato diagnosticato un autismo di livello 3. Per poterli sostenere, sulla piattaforma GoFundMe Jessica Taborelli ha avviato una raccolta fondi con l’obiettivo di arrivare a 14 mila euro, ottenendo una risposta significativa.

“Martina e Mosé sono una coppia meravigliosa della provincia di Bergamo. Siamo amici da anni e mi hanno sostenuto nei momenti più bui: oggi tocca a me ripagarli. Hanno tre bellissimi bambini, l’ultimo, Noah ha solo tre anni e nel 2025 gli hanno diagnosticato un autismo di livello 3”, si legge sul sito.

“È un bimbo meraviglioso chiuso in mondo che per noi è difficile da capire. Ma c’è una speranza: una terapia a base di cellule staminali che lo sta aspettando a Panama. La prima infusione, fatta sempre all’estero, ha dato ottimi risultati e miglioramenti concreti. E’ la strada giusta per dare a Noah la vita migliore possibile”, prosegue.

“Ma Panama è lontana e le cure costano (solo le infusioni richiedono 14mila euro). E una sola non basterà. Per Martina e Mosé non è facile farsi carico di tutto e noi tutti, insieme, possiamo aiutarli. Possiamo alleggerire il peso, almeno quello economico, e aiutare Noah a spiccare il volo!”.