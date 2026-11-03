Cronaca di una morte annunciata

Un ragazzo abbraccia la bandiera della pace nella manifestazione di venerdì 30 ottobre a Bergamo

Che rabbia! O che tristezza? Assistere impotente al fatto che si giustifica il ricorso ai parà, alle camionette blindate, alle manganellate come risposta appunto alla violenza. Constatare, da adulta, che il mondo degli adulti (leggi politici, insegnanti, negozianti, persone qualsiasi) invece di chiedersi il perché di molti si ferma al come di una minima parte, ovviamente, facilmente e indiscutibilmente riprovevole e condannabile.

Appurare che la società italiana – istituzioni politiche, sociali e chi più ne ha più ne metta – del XXI millennio, che non è sinonimo né di Medioevo né di Ancien Régime né di totalitarismo, di fronte al dissenso e al disagio giovanile non abbia altre risposte che la repressione, la schedatura, il fermo preventivo e il carcere.

Che tristezza! O che rabbia?. Ragionare ancora per categorie rigide – “noi”, “voi”, “loro” – dimenticando che la realtà è molto di più. È l’insieme, è la complessità, è la faticosa coesistenza di diversità individuali e gruppali. Verificare che il pensiero dominante sia che siamo più sicuri se vediamo nelle piazze i soldati armati o la polizia a presidiare le scuole o, infine, se rendiamo imputabili i minori.

Ignorare la moltitudine plurale (composta da famiglie, anziani, giovani e adulti) che ha manifestato nelle piazze, senza violenza e con la dignità di chi chiede qualcosa che gli è dovuto, perché i diritti sono tali in sé, spettano a prescindere e a ogni essere umano e vivente in quanto tale.

Eppure…

La speranza che muove tutti coloro che scendono in piazza non è quella miope dell’andrà tutto bene, perché questo è un ottimismo immotivato poiché non sa leggere il presente e le prospettive negative che questo stesso presente potrebbe aprire.

La speranza, quella che ci vede, deve essere intesa, come ben indicava Havel, come la spinta alla ricerca di un senso in quello che si fa adesso per cambiare il presente, non con la certezza che ciò avrà un esito sicuro sul futuro, perché il futuro non è ancora e quindi non possiamo né vederlo né agire per modificarlo, ma con la consapevolezza che si può far qualcosa per cambiare il presente in cui viviamo. Solo così magari è possibile arginare derive assai pericolose per il domani.

Per questo, ormai un secolo fa, una giovane (appunto, non adulta…) Simone Weil metteva in guardia sul fatto che nel mondo prevalessero l’ingiustizia e la sventura (malheur) e che l’agire guidato da logiche di potere e dominio avesse creato un mondo di invisibili e reietti che vivevano in condizione di perenne sfruttamento. La sua visione alternativa, tuttavia, non era la disperazione, bensì un’utopia costituita da un agire rivoluzionario in quanto ispirato da una logica sovversiva, quella che metteva al centro l’indifeso e il fragile e che chiedeva il rinnovo delle istituzioni finalizzandole non al predominio bensì alla giustizia sociale.

Eppure…

Non mancano neppure le voci di coloro che, come Hannah Arendt, ricordano che la politica nel suo significato più puro contempla la libertà e la partecipazione, l’agire condiviso – in uno spazio pubblico – di corpi incarnati che si rendono visibili nelle piazze, a differenza della e-democracy che favorisce l’isolamento, l’anonimato e la manipolazione.

Per questo forse quello a cui stiamo assistendo dovrebbe provocare un moto reattivo univoco e condiviso, perché ciò che annuncia la cronaca di questi giorni (forse mesi e ormai anni…) è la morte della democrazia e, di conseguenza, a non troppo lungo andare, l’estinzione della specie umana, se dire umano comporta libertà, unicità e relazione.

Con tutto il rispetto per la tecnologia e le innumerevoli dispute relative ai pericoli che l’I.A. porta con sé, comincerei a preoccuparmi di quanto l’I.N. (cioè l’intelligenza naturale o umana) possa essere distruttiva se assoggettata a logiche di sopraffazione, predominio e sfruttamento.