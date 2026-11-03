Crescere nel digitale, senza rischi: con Grow Up DigEducati guarda agli under 18

Osvaldo Ranica, presidente fondazione fondazione Comunità bergamasca

Dopo aver coinvolto 51 mila bambini e ragazzi nella provincia di Bergamo, il progetto amplia il proprio raggio d’azione agli adolescenti fino ai 18 anni. In programma laboratori, formazione e iniziative per aiutare i giovani a conoscere le opportunità della tecnologia e a utilizzarla in modo consapevole. Nasce anche una nuova piattaforma online dedicata all’educazione digitale e finanziaria

Imparare a usare la tecnologia, riconoscerne le opportunità, ma anche comprenderne i rischi. E farlo non soltanto da bambini, ma anche durante l’adolescenza, quando il rapporto con il mondo digitale diventa sempre più stretto e complesso. È da questa consapevolezza che nasce Grow Up, il nuovo progetto che raccoglie l’esperienza di DigEducati e ne amplia le attività, rivolgendosi ai giovani fino ai 18 anni e coinvolgendo anche genitori, insegnanti ed educatori.

La presentazione è in programma lunedì 9 novembre, alle 11, nella sede della Fondazione della Comunità Bergamasca, in via Crispi 2/C a Bergamo.

Finanziato da Impresa Sociale Con i Bambini e realizzato operativamente dalla Cooperativa Sociale A.E.P.E.R., Grow Up accompagnerà il territorio nel triennio 2026-2028 attraverso laboratori, percorsi formativi e iniziative pensate per stimolare la partecipazione attiva dei ragazzi. L’obiettivo è aiutarli a sviluppare uno sguardo critico sulle tecnologie, a utilizzarle in modo sicuro e creativo e a diventare protagonisti delle proprie esperienze digitali. Un percorso che guarda anche agli adulti di riferimento, chiamati ad accompagnare i più giovani in un mondo in continua evoluzione.

Accanto alle attività sul territorio arriva anche www.digeducati.it, una nuova piattaforma digitale aperta a tutti e realizzata con il sostegno di Intesa Sanpaolo. Il sito metterà a disposizione contenuti e strumenti dedicati all’educazione digitale e finanziaria, offrendo occasioni di approfondimento e risorse utili per orientarsi nella rete e nella gestione delle tecnologie.

L’esperienza di DigEducati

Grow Up riparte dai risultati raggiunti da DigEducati, il progetto avviato nel 2021 dalla Fondazione della Comunità Bergamasca grazie a un finanziamento di 2,5 milioni di euro di Fondazione Cariplo e Impresa Sociale Con i Bambini, nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

Nato per ridurre le disuguaglianze nell’accesso agli strumenti digitali e alle opportunità di apprendimento, un problema diventato particolarmente evidente durante la pandemia, DigEducati ha coinvolto tra il 2021 e il 2024 circa 51 mila bambini e ragazzi e oltre 3.800 adulti. Al suo sviluppo hanno contribuito più di 200 operatori, volontari e tirocinanti.

In provincia di Bergamo sono stati aperti 42 Punti di Comunità, luoghi di incontro e apprendimento nei quali bambini, ragazzi e famiglie hanno potuto avvicinarsi alle nuove tecnologie e ricevere supporto. Sono stati inoltre distribuiti circa 800 dispositivi digitali.

Tra i risultati più significativi c’è anche la formazione di una nuova figura professionale, il DigEducatore, capace di unire competenze tecnologiche e pedagogiche per accompagnare persone di diverse età nell’utilizzo consapevole e sicuro degli strumenti digitali. Nel corso del progetto ne sono stati formati 54, impegnati complessivamente in oltre 40 mila ore di attività.

Anche dopo la conclusione del percorso, l’esperienza ha lasciato un segno concreto sul territorio: le attrezzature tecnologiche e gli allestimenti sono stati donati ai 39 Punti di Comunità rimasti attivi, continuando così a essere a disposizione di biblioteche, parrocchie e centri civici.

La presentazione

Alla conferenza stampa interverranno Osvaldo Ranica, presidente della Fondazione della Comunità Bergamasca; Daniele Pastore, direttore regionale Lombardia Nord di Intesa Sanpaolo; Marco Rossi-Doria, presidente di Impresa Sociale Con i Bambini; Giuseppe Guerini, vicepresidente della Fondazione della Comunità Bergamasca; Claudia Curioni, vicepresidente della Cooperativa Sociale A.E.P.E.R., insieme a Carlo Fusari, responsabile di DigEducati Grow Up per la cooperativa.