Costa Volpino, un flash mob contro il gioco d’azzardo patologico: nel 2025 giocati quasi 18 milioni di euro

Il mercato cittadino si è trasformato in uno spazio di sensibilizzazione e riflessione. Testimonianze, messaggi e informazioni per promuovere la prevenzione e aiutare chi vive situazioni di dipendenza

Il mercato cittadino di Costa Volpino si è trasformato, per una mattinata, in un luogo di sensibilizzazione e confronto sul tema del gioco d’azzardo patologico. Un flash mob ha coinvolto attori e volontari con l’obiettivo di accendere i riflettori su un fenomeno che continua ad avere importanti ripercussioni sociali, economiche e familiari.

L’iniziativa ha scelto una modalità comunicativa diretta e coinvolgente: sul piazzale sono stati disseminati biglietti Gratta e Vinci non vincenti, mentre a terra sono state riportate alcune frasi tratte dalle testimonianze di persone che hanno vissuto in prima persona la dipendenza dal gioco. Un percorso simbolico pensato per avvicinare i cittadini a una realtà spesso nascosta, ma presente anche all’interno delle comunità locali.

Durante la mattinata sono state inoltre distribuite informazioni e indicazioni sui servizi a cui rivolgersi per chiedere aiuto e ricevere supporto. A dare la misura del fenomeno sono anche i dati relativi al territorio: nel solo Comune di Costa Volpino, nel corso del 2025, sono stati giocati 17.928.508,98 euro. Una cifra significativa, che richiama l’attenzione sulla diffusione del gioco d’azzardo e sulle conseguenze che può avere non soltanto sulle persone coinvolte, ma anche sui loro familiari e sull’intera comunità.

Il flash mob si inserisce nel percorso di prevenzione promosso dal Comune di Costa Volpino, in collaborazione con l’Ambito Territoriale Sociale Alto Sebino, nell’ambito del Piano GAP, il programma dedicato al contrasto del gioco d’azzardo patologico. “L’obiettivo non è giudicare chi gioca, ma promuovere consapevolezza, aiutare a riconoscere i segnali di una possibile difficoltà e ricordare che chiedere aiuto è possibile”, ha sottolineato l’assessore alle Politiche Sociali Simona Figaroli.