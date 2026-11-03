Controlli a tappeto della Polizia in una settimana: 19 denunce e due arresti

Quasi 1.500 persone identificate, 346 veicoli verificati e 422 interventi sul territorio tra il 26 ottobre e il 1° novembre. Controllati anche 15 esercizi pubblici

Una settimana di controlli serrati, interventi e attività di prevenzione per garantire la sicurezza sul territorio bergamasco. Dal 26 ottobre al 1° novembre, le Volanti della Polizia di Stato hanno effettuato 422 interventi, identificato 1.478 persone e controllato 346 veicoli, predisponendo complessivamente 54 posti di controllo. Il bilancio comprende anche 19 persone denunciate e due arrestate.

Gli equipaggi dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono stati impegnati quotidianamente nelle strade e nelle diverse aree della città, assicurando una presenza costante e intervenendo nelle situazioni di emergenza, oltre a rispondere alle richieste di aiuto dei cittadini. Un’attività particolarmente intensa, anche in considerazione delle maggiori esigenze legate all’ordine e alla sicurezza pubblica nel periodo preso in esame.

Nel corso delle operazioni, 20 persone sono state accompagnate in Questura per gli accertamenti necessari. L’attenzione delle forze dell’ordine si è estesa anche agli esercizi pubblici: 15 le attività sottoposte a verifica, con quattro verbali amministrativi elevati.