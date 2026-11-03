L’uomo, circa cinquant’anni, ha urlato e bestemmiato nella cappella ed è stato bloccato inizialmente da alcuni fedeli. I militari lo hanno ammanettato e accompagnato in caserma

Caravaggio. Ha dato in escandescenze durante l’adorazione del Santissimo, arrivando ad aggredire un sacerdote. Attimi di tensione nella mattinata di martedì 3 novembre al Santuario di Santa Maria del Fonte. Protagonista un uomo di circa cinquant’anni, fermato inizialmente da alcuni fedeli e successivamente dai carabinieri intervenuti, con il supporto della polizia locale, intorno alle 11.15.

Stando a quanto potuto ricostruire, l’uomo sarebbe entrato nella cappella feriale, dove era esposto il Santissimo, iniziando a urlare e bestemmiare. Il sacerdote, che in quel momento si trovava in confessionale, è uscito e, non riuscendo a tranquillizzarlo, ha deciso di riporre il Santissimo nel tabernacolo per evitare che la situazione degenerasse davanti all’Eucaristia. Proprio in quel frangente il cinquantenne avrebbe tentato di raggiungerlo, colpendolo con uno schiaffo.

A ricostruire l’accaduto è il rettore del Santuario, don Massimo Calvi. L’uomo, di nazionalità italiana, era completamente sconosciuto al personale della basilica: “Non sappiamo chi sia – spiega Calvi – non lo conosciamo e non l’abbiamo mai visto prima”. Anche sulle ragioni del comportamento non ci sono elementi.

La situazione è presto degenerata: per cercare di riportare la calma alcuni fedeli sono intervenuti cercando di trattenere l’uomo che alternava momenti di apparente tranquillità a fasi di forte agitazione. Quando ha visto arrivare i carabinieri ha ripreso a dare in escandescenze. I militari lo hanno immobilizzato, ammanettato e accompagnato in caserma.