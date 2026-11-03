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Caravaggio, dà in escandescenze durante l’adorazione e aggredisce un sacerdote: carabinieri in azione al Santuario

3 novembre 2026 | 18:29
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di Niall Ferri

Niall Ferri

Caravaggio, dà in escandescenze durante l’adorazione e aggredisce un sacerdote: carabinieri in azione al Santuario

L’uomo, circa cinquant’anni, ha urlato e bestemmiato nella cappella ed è stato bloccato inizialmente da alcuni fedeli. I militari lo hanno ammanettato e accompagnato in caserma

Caravaggio. Ha dato in escandescenze durante l’adorazione del Santissimo, arrivando ad aggredire un sacerdote. Attimi di tensione nella mattinata di martedì 3 novembre al Santuario di Santa Maria del Fonte. Protagonista un uomo di circa cinquant’anni, fermato inizialmente da alcuni fedeli e successivamente dai carabinieri intervenuti, con il supporto della polizia locale, intorno alle 11.15.

Stando a quanto potuto ricostruire, l’uomo sarebbe entrato nella cappella feriale, dove era esposto il Santissimo, iniziando a urlare e bestemmiare. Il sacerdote, che in quel momento si trovava in confessionale, è uscito e, non riuscendo a tranquillizzarlo, ha deciso di riporre il Santissimo nel tabernacolo per evitare che la situazione degenerasse davanti all’Eucaristia. Proprio in quel frangente il cinquantenne avrebbe tentato di raggiungerlo, colpendolo con uno schiaffo.

 

 

Santuario di Caravaggio

 

 

A ricostruire l’accaduto è il rettore del Santuario, don Massimo Calvi. L’uomo, di nazionalità italiana, era completamente sconosciuto al personale della basilica: “Non sappiamo chi sia – spiega Calvi – non lo conosciamo e non l’abbiamo mai visto prima”. Anche sulle ragioni del comportamento non ci sono elementi.

La situazione è presto degenerata: per cercare di riportare la calma alcuni fedeli sono intervenuti cercando di trattenere l’uomo che alternava momenti di apparente tranquillità a fasi di forte agitazione. Quando ha visto arrivare i carabinieri ha ripreso a dare in escandescenze. I militari lo hanno immobilizzato, ammanettato e accompagnato in caserma.

Nella cappella erano presenti una decina di persone, nessuna delle quali è rimasta, fortunatamente, ferita.